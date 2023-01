La Corse en vigilance orange pour « pluie-inondation »

Sous une couche nuageuse compacte, des précipitations irrégulières se produisent tout au long de la nuit. Située vers 1 100 mètres en début de nuit, la limite pluie-neige s'élève ensuite au-dessus de 1 450 mètres. Ces précipitations sont plus soutenues et régulières sur le relief ainsi que dans le Cortenais.

Que nous dit Météo France ?Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner 10 millimètres dans le Cortenais. On peut atteindre une hauteur maximale de 15 centimètres de neige sur le relief.Les pluies s’intensifient dès le début de la journée dès les premiers reliefs sur la partie occidentale de l’île, ainsi qu’en montagne. Les précipitations prennent localement un caractère orageux avec des cumuls horaires atteignant 15/25 mm.Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 40 millimètres dans le Cortenais. La neige remplace la pluie au-dessus de 850 mètres.Les plus importantes hauteurs de neige peuvent avoisiner 30 centimètres sur le relief.Le vent d'ouest souffle fort sur la Corse avec des rafales à 80/100 km/h sur les reliefs.Mardi matin il se renforce, atteignant 80/100 km/h sur le littoral occidental, 100/120 km/h sur la Balagne, 140 sur le cap Corse et 100/130 km/h sur les reliefs et les versants orientaux de l'Incudine au Renoso. Atténuation en soirée.Ces vents forts génèrent une puissante houle de Sud-ouest, atteignant dans un premier temps la façade Ouest de la Corse mardi en fin de matinée.Les différents phénomènes pourraient également entraîner des problèmes d’écoulement des fleuves notamment pour le Tavignano mais pas seulementDe fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.Dans ces conditions, des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés.Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées peuvent, localement provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés. I y aura, aussi, risque de débordement des réseaux d'assainissement.Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en raison des risques de chutes d'arbres ou de branches.Des coupures d'électricité peuvent se produire.La prudence est donc de rigueur