La Collectivité de Corse fait l'acquisition de la Giustificazione de Don Gregorio Salvini

C’est un document d’une valeur exceptionnelle pour l’histoire de la Corse. La Collectivité de Corse a annoncé ce jeudi qu’elle vient procéder à l’acquisition du manuscrit de la seconde partie de la Giustificazione de Don Gregorio Salvini.



« Cette acquisition a été faite auprès de Madame Bacchini née Salvini héritière en ligne directe de la sœur de Don Gregorio Salvini, ce bien patrimonial exceptionnel étant depuis l’origine resté dans le patrimoine familial, grâce au grand-père de la venderesse, Monsieur Jean Ambroise Nicolas Grégoire Salvini », indique la CdC en rappelant que « ce manuscrit est une pièce unique d’une valeur historique, patrimoniale et symbolique exceptionnelle, tant au regard de l’Histoire de la Corse, que de par son retentissement dans l’Europe des Lumières tout entière au XVIIIème siècle ».



Véritable réquisitoire contre la domination génoise, l’ouvrage recense 160 cas de mauvaise justice et de dérives administratives imputées à la République de Gênes sur son domaine corse. Un texte profondément politique, qui s’inscrit dans le contexte des soulèvements de 1729 et vient nourrir, déjà, une forme de conscience nationale corse.



Le 17 décembre 2015, à l’occasion de la première prise de fonctions des nationalistes à la tête de l’institution, c’est sur une copie de ce texte que le Président du Conseil exécutif de Corse, le Conseil exécutif de Corse, le Président puis la Présidente de l’Assemblée de Corse avaient prêté serment.



Alors que ce manuscrit de la « Giustificazione » sera présenté publiquement lors de la prochaine session de l’Assemblée de Corse les 20 et 21 avril prochain, la CdC souhaite aujourd’hui rendre publiquement hommage à Madame Bacchini née Salvini « pour son choix de soustraire ce manuscrit d’une valeur exceptionnelle à la logique du marché et de lui permettre d’intégrer le patrimoine commun de la Corse et du peuple corse ».