La 3e édition d'I Scontri populari de Core in Fronte se tient ce samedi à Isulacciu di Fium'Orbu

La rédaction le Samedi 30 Juillet 2022 à 10:08

Après Patrimonio en 2020 et Sarrola Carcopino l'année dernière c'est à Isulacciu di Fium'Orbu que le mouvement organise ce 30 juillet la troisième édition d'I Scontri populari.



Cette journée politique va s'articuler sur le principe d'échanges et de débats, notamment sur la question de la vie chère, l'agriculture, de l'eau, de l'actuel processus de dialogue avec l'Etat français et la question des prisonniers politiques.



"La Corse est, peut-être, à une période charnière de son histoire, après 50 ans de lutte contemporaine, mais seul l'avenir nous dira si le dialogue actuel sera "historique" ou pas. - indique le parti dans un communiqué - Il n'en demeure pas moins, au-delà de la question institutionnelle, qu'il faut répondre aux attentes quotidiennes des corses, et nos débats, lors de ces Scontri Populari, auront donc pour objectif de créer du dialogue, d'enrichir notre réflexion afin de proposer un véritable projet de société."





Le programme