La 13 éme édition de la Fiera di Portivechju tient ses promesses. Curieux et intéressés, les nombreux visiteurs arpentent les allées à l’afflux d’un coup de cœur, sous les chapiteaux déployés sur le port de plaisance.Couteaux et colliers de coraux, les objets se suivent mais ne se ressemblent pas. Des découvertes surprenantes attendent les visiteurs de la foire. « Mes créations sont nées de l’envie de réutiliser les prospectus que l’on reçoit. J’ai une formation de vannerie et j’ai utilisé le papier comme matière première ensuite je travaille de la même façon que celle utilisée pour faire des paniers et autres » explique Luisa Bartolomeu au milieu de ses corbeilles, abat-jours et porte stylo tressés de papier publicitaire aux couleurs chatoyantes.



Si la foire de Porto-Vecchio est l’occasion de découvrir de petits artisans locaux riches de savoir-faire particulier, elle est aussi un lieu de découverte des nouvelles techniques pour le domaine du bâtiment. Ainsi, un pavillon est entièrement consacré à l’habitat, et aux nouveaux modes de construction. En extérieur, ce sont les piscines, mobil-homes et voitures qui sont mis à l’honneur.

Au milieu des nouvelles autos sagement garées et étincelantes c’est une vielle dame, une Peugeot 163 BR Torpédo âgée de presque 100 ans qui fait le show et attire tous les regards.





La foire de Porto-Vecchio est aussi un lieu de fêtes et l’espace d’un week-end end entre ce 14 et 16 septembre, les jeux enfants, les structures gonflables et l’odeur des grillades occupent le port de plaisance pour le plus grand plaisir des visiteurs venus découvrir la richesse du tissus professionnel local. Fort de cette édition et de son succès la foire de Porto-Vecchio devient peu à peu un rendez-vous incontournable de la fin de l’été