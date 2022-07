La  "caravane des saisonniers" de la CGT sur les routes de la Corse-du-Sud

Quelles sont les clauses dans un contrat de travail ? Comment lire un bulletin de salaire ? Quelles conditions de reconduction des contrats ? Autant de questions auxquelles la section locale du syndicat se propose d’apporter des réponses. « Depuis 20 ans, la CGT développe un guide à destination des travailleurs, pour connaitre ses droits et devoirs », indique le secrétaire général de la CGT Corse-du-Sud. Ce guide pratique est disponible en version numérique , grâce au QR code inscrit sur les tracts distribués.L'organisation syndicale invite donc les saisonniers à le consulter, afin de prendre connaissance de la législation les concernant, car ils seraient 65% à ne pas connaître leurs droits. « Par exemple, la loi El Khomri a introduit, pour 23 branches professionnelles, le droit à une reconduction sur les saisons à venir, après deux saisons effectuées chez un employeur. On attire l’attention des salariés sur le fait qu’ils ont cette possibilité-là, ce qui permet d’avoir une rémunération qui augmente puisqu’on reprend l’ancienneté, et de ne pas avoir des travailleurs saisonniers smicards à vie », explique Patrice Bossart.