« L’usure du sang », le témoignage d’Antonio Zagari, ancien tueur de la ’Ndrangheta chez Basset Éditions

Philippe Jammes le Mercredi 15 Avril 2026 à 16:03

Spécialisées dans les ouvrages consacrés à la criminalité organisée et aux mafias, Basset Éditions, installées à Sagone, publie des traductions de travaux de référence étrangers et sortira ce 15 avril « L’usure du sang » traduction française du témoignage d’Antonio Zagari, ancien tueur de la ’Ndrangheta.