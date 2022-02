L'univers des Dinosaures débarque à Bastia : Vous avez gagné votre place avec CNI

La rédaction le Samedi 5 Février 2022 à 08:55

L'univers des Dinosaures avait jusque là, et très régulièrement, pris ses quartiers à Ajaccio. Cette année il a franchi le col de Vizzavona et s'est s'installé pour la première sur la plage de l'Arinella à Bastia.



On pourra découvrir cet univers à compter de ce samedi 5 Février 2022 jusqu'au 13 inclus, les mercredis samedis et dimanches de 10 à 12 heures et de 14 a 18 heures et admirer 25 dinosaures dont 12 animés et un tyrannosaure à taille réelle !



Pour la circonstance CNI a offert 10 places aux lecteurs qui ont les plus rapides à répondre à son invitation.

Pour les récupérer les gagnants peuvent se présenter dès aujourd'hui aux caisses de l'exposition aux heures d'ouverture.

Ils devront préciser qu'ils ont gagné leur place sur Corse Net Infos et présenter une pièce d'identité conforme à la liste fournie aux organisateurs par nos soins.

Vous voulez la connaître ?

C'est par ici