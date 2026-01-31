L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match

(Photo Gérard Baldocchi)





Dès la 3e minute, Jeremy Sebas s’est présenté seul dans la surface après un long dégagement de Johny Placide. Tout Furiani a, alors, cru au but, mais l’attaquant bastiais n'a pas su tirer profit de son face-à-face avec le gardien nancéen Enzo Basilio qui a, habilement, renvoyé sa tentative… Dans la continuité de l’action, Félix Tomi a repris de volée, mais sa frappe s’est écrasée sur la barre transversale.



Finalement malgré ces deux occasions franches en l'espace de quelques secondes, le SC Bastia n’a pas réussi à faire la différence et a été tenu en échec par l'AS Nancy-Lorraine (0-0).

