CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Comité de l’animation du patrimoine de Bastia : faire du tissu ancien de la ville un objet vivant, accessible et partagé 31/01/2026 Le Rotary Bastia Doyen engagé aux côtés du Bella Vista pour améliorer le cadre de vie des enfants 31/01/2026 L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match 31/01/2026 Ligue 2 - Le SC Bastia rate, encore une fois, le coche face à Nancy (0-0) 30/01/2026

L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match


le Samedi 31 Janvier 2026 à 09:08

21e journée Ligue 2 BKT
​SC Bastia : 0 – AS Nancy-Lorraine : 0
Stade Armand-Cesari
8.258 spectateurs
Arbitre : Mickael Leuleu



L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match

(Photo Gérard Baldocchi)


Dès la 3e minute, Jeremy Sebas s’est présenté seul dans la surface après un long dégagement de Johny Placide. Tout Furiani a, alors, cru au but, mais l’attaquant bastiais n'a pas su tirer profit de son face-à-face avec le gardien nancéen Enzo Basilio qui a, habilement, renvoyé sa tentative… Dans la continuité de l’action, Félix Tomi a repris de volée, mais sa frappe s’est écrasée sur la barre transversale.

Finalement malgré ces deux occasions franches en l'espace de quelques secondes, le SC Bastia n’a pas réussi à faire la différence et a été tenu en échec par l'AS Nancy-Lorraine (0-0).


​Une photo. Une seconde. Un tournant

Chaque semaine, CNI  retiendra une image spectaculaire de sport (priorité au SC Bastia, mais pas exclusivement) qui résume à elle seule un match, un exploit, une émotion ou un basculement.
« L’instant décisif », ​ce sera une photo. Une seconde. Un tournant.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos