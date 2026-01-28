L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match

(Photo Gérard Baldocchi)





Une fraction de seconde.

Teji Savanier s’élance.

Johnny Placide s’interpose.



L’image est spectaculaire. Le gardien bastiais part du bon côté et détourne le penalty de Teji Savanier d’une détente parfaite. Furiani exulte. À cet instant, le SC Bastia s’offre un sursis, un espoir, un moment suspendu.



Mais le football ne s’arrête pas à une photo. Malgré cet arrêt, les Bastiais céderont ensuite et s’inclineront 0-2 face à Montpellier. L’instant n’a pas suffi à inverser le cours du match. Il reste pourtant l’un des rares éclats d’une soirée compliquée.



Cette image raconte aussi cela : la beauté d’un geste, même quand le résultat n’est pas au bout. Un arrêt remarquable, inutile au tableau d’affichage, mais gravé dans la mémoire du stade.



Une image. Une seconde. Un match.

