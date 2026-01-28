CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Joseph Agostini : « Le débat politique est au niveau CE 1 » 24/01/2026 Corte - Près d’une centaine de sapeurs-pompiers volontaires incorporés en Haute-Corse 24/01/2026 Interdiction du téléphone au lycée : les syndicats corses pointent les limites du projet 24/01/2026

L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match


le Samedi 24 Janvier 2026 à 17:28

SC Bastia : 0 – Montpellier HSC : 2
23 janvier 2026
Ligue 2 BKT – Stade Armand-Cesari, Furiani



Johnny Placide détourne le penalty de Teji Savanier. Un arrêt de grande classe, sans lendemain pour le SC Bastia, battu 0-2.
Johnny Placide détourne le penalty de Teji Savanier. Un arrêt de grande classe, sans lendemain pour le SC Bastia, battu 0-2.

(Photo Gérard Baldocchi)


Une fraction de seconde.
Teji Savanier s’élance.
Johnny Placide s’interpose.

L’image est spectaculaire. Le gardien bastiais part du bon côté et détourne le penalty de Teji Savanier d’une détente parfaite. Furiani exulte. À cet instant, le SC Bastia s’offre un sursis, un espoir, un moment suspendu.

Mais le football ne s’arrête pas à une photo. Malgré cet arrêt, les Bastiais céderont ensuite et s’inclineront 0-2 face à Montpellier. L’instant n’a pas suffi à inverser le cours du match. Il reste pourtant l’un des rares éclats d’une soirée compliquée.

Cette image raconte aussi cela : la beauté d’un geste, même quand le résultat n’est pas au bout. Un arrêt remarquable, inutile au tableau d’affichage, mais gravé dans la mémoire du stade.

Une image. Une seconde. Un match.


​Une photo. Une seconde. Un tournant





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos