L'incendie d'un quad en pleine nuit sème la frayeur à Lavatoggio

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Samedi 14 Septembre 2019 à 09:37

Un quad stationné en plein centre du village, à Lavatoggio, appartenant à Alexandre Césari, 27 ans, ouvrier-boucher, a été entièrement détruit la nuit dernière entre 1 heure et 2 heures par un incendie qui a provoqué une belle frayeur parmi la population. Les nombreux véhicules garés à proximité et qui menaçaient de s’enflammer ont pu être déplacés et les habitations heureusement préservées grâce à l’intervention des riverains d’abord, et des sapeurs pompiers de Calvi. Les gendarmes de l’Ile-Rousse ont procédé aux constatations.

L’origine du sinistre reste à déterminer.

