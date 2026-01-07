L’île d’Elbe, l’escapade qui rapproche encore un peu plus la Corse de l’Italie

(Texte Océane Baldocchi, Photos Gérard Baldocchi)

Si l’île d’Elbe séduit par ses plages aux eaux translucides, ses villages colorés, ses ruelles pavées et ses panoramas sauvages, elle fascine tout autant par les liens profonds qu’elle entretient avec la Corse. Car ces deux îles voisines ne partagent pas seulement la même mer : elles racontent une histoire commune, façonnée par des siècles d’échanges humains, commerciaux et culturels.Longtemps, les marins, les pêcheurs et les commerçants ont navigué entre Bastia, Capraia et Portoferraio, faisant de cette portion de Méditerranée un véritable trait d’union. Les influences se retrouvent encore aujourd’hui dans certaines traditions, dans la gastronomie, dans l’architecture des villages portuaires mais aussi dans ce caractère insulaire si particulier, mêlant fierté, authenticité et attachement aux racines.Impossible également d’évoquer l’île d’Elbe sans penser à Napoléon Bonaparte. Né à Ajaccio, l’Empereur y fut exilé en 1814 après son abdication. Durant près de dix mois, il transforma profondément l’île en développant ses infrastructures, ses routes, son agriculture et son administration. Une page d’histoire qui renforce encore davantage le lien symbolique entre la Corse et l’île d’Elbe.Au fil de la découverte, les ressemblances sautent aux yeux. Ici comme en Corse, le maquis embaume les collines, les montagnes plongent dans une mer d’un bleu profond, les petits ports vivent au rythme des bateaux de pêche et les places de villages invitent à ralentir le temps autour d’un café ou d’une glace italienne.Portoferraio, avec sa vieille ville fortifiée, ses ruelles escarpées et son port animé, constitue une première étape incontournable. Plus au sud, Capoliveri offre l’un des plus beaux panoramas de l’île, tandis que Porto Azzurro charme immédiatement par son élégante place ouverte sur la mer. Les amateurs de nature apprécieront les criques secrètes, les plages de sable doré ou de galets blancs, ainsi que les nombreux sentiers offrant des vues spectaculaires sur l’archipel toscan.L’île d’Elbe est également réputée pour ses fonds marins préservés, ses vignobles en terrasse et son riche patrimoine minier, qui témoignent d’une histoire façonnée par les ressources naturelles de l’île depuis l’Antiquité.Le dépaysement est immédiat, sans pour autant donner l’impression d’être loin de chez soi. Cette proximité géographique, culturelle et historique procure un sentiment étonnant de familiarité. Comme si la Corse retrouvait, de l’autre côté de la mer, une sœur méditerranéenne avec laquelle elle partage tant de choses.Accessible en quelques heures seulement depuis Bastia, l’île d’Elbe s’impose comme une destination idéale pour une escapade. Une parenthèse italienne aux accents corses, où chaque village, chaque panorama et chaque rencontre rappellent que la Méditerranée n’a jamais été une frontière, mais bien un trait d’union entre deux îles que l’Histoire n’a jamais vraiment séparées.