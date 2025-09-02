L'hommage de Biguglia à l'enseignante : l’école Toussaint Massoni devient l’école Marie‑Ange Nannini

Le groupe scolaire Toussaint Massoni à Biguglia portera désormais le nom de « Scola Marie-Ange Nannini ». La commune a tenu, en ce 1er septembre, veille de rentrée scolaire, à rendre hommage à l’enseignante décédée en novembre dernier en donnant son nom à l’école où elle a exercé sa profession pendant 30 ans.



« Nous sommes ici pour rendre hommage à Maestra Marie-Ange et faire vivre sa mémoire ». Près de 200 personnes étaient réunies à 18h30 devant l’établissement scolaire, pour dévoiler une plaque et le nouveau nom de l’école, qui s’affiche désormais en grandes lettres sur la devanture du bâtiment.



Dans son allocution Jean-Charles Giabiconi, le maire de Biguglia, a voulu honorer la mémoire d’une « enseignante qui était la vie même de cette école et qui aura marqué plusieurs générations », évoquant « le sourire, la gentillesse, le dévouement total et la qualité d’enseignante » de celle qui a ouvert les grilles de l’école chaque matin pendant 30 ans à des centaines d’élèves.



L’émotion était particulièrement palpable dans la voix de Dumè Calcara, le directeur de l’école, qui, devant les habitants de la commune et d’ailleurs, mais aussi devant anciens, actuels et futurs écoliers, a évoqué « une collègue partie trop tôt à l’âge de 60 ans, qui a laissé son empreinte », rappelant « le rôle de pilier, la professionnelle investie, engagée et rigoureuse qui n’a jamais cherché les honneurs ».



Le destin, parfois cruel, a fait que l’école qu’elle a fréquentée la moitié de sa vie porte désormais son nom. Son fils Pierrick Nannini, notre confrère de France 3 Corse Via Stella, qui aurait préféré, avec son frère et sa sœur, voir sa mère « franchir les portes de l’école pour une 32e rentrée scolaire », a évoqué à la fois la mère et l’enseignante qu’elle était : « plaçant l’excellence au-dessus de tout, dans un métier qu’elle n’a pas choisi au hasard mais par passion ».



Avec désormais une école qui porte son nom, c’est la transmission de la mémoire et des valeurs incarnées par Marie-Ange Nannini que tous les présents souhaitent voir perdurer.

Dans les prochains mois, une association qui portera son nom œuvrera dans le même sens et pour soutenir la recherche contre les maladies.