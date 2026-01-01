L’hommage de Bastia à Dominique Degli Esposti

Né en 1946 à Venzolasca, c’est au lycée de Bastia que Dominique Degli Esposti débute sa vie d’artiste. Il s’y initie à la peinture et à la mise en scène.

Plus tard c’est dans son nid de Castellare di Casinca, qu’il développe « ses » arts : Peintre, plasticien, photographe, metteur en scène, réalisateur… Des arts qu’il fera voyager dans le monde entier. Il sera tout naturellement élevé au rang de Chevalier des Arts et des lettres. Il fera aussi partie prenante du Riacquistu dans les années 70. Il quittera la grande scène des arts en juillet 2024, laissant un grand vide mais son œuvre est toujours intensément présente.





L’exposition qui lui est consacrée à l’Arsenale (Citadelle de Bastia) lui rend un bel hommage à travers une sélection d’œuvres puisées dans soixante années de création : Photographies, toiles, film, cinéma, théâtre…

« Cette exposition est pensée comme une traversée de son univers artistique et personnel place son travail sous le signe de ses bandere emblématiques : Testa Mora et Core Rossu » explique Vannina Bernard-Leoni, commissaire de l’exposition. « Ce n'était pas évident de se lancer dans cette aventure parce qu’il nous laisse une œuvre vraiment pléthorique, 60 ans de carrière, vraiment très riche. Et il a fallu faire des choix. Ma priorité a été de rappeler à quel point Dominique Degli Esposti fut un artisan majeur du Riacquistu notamment. Pas exclusivement, mais notamment parce que ça, je crois qu'on l'a un peu oublié, un peu perdu de vue, alors que, je crois, que c'est peut-être le fabricant d'images du peuple corse le plus puissant. Ça fait partie des deux motifs que j'ai choisis comme fil rouge de cette expo Testa Mora et Core Rossu , parce que c'est aussi le chantre de l'amour, du désir et de la liberté ».





Après le vernissage du 6 janvier à 18h30 à l’Arsenale, l’exposition sera visible jusqu’au 23 janvier.

Autre hommage à Dominique Degli Esposti, la projection de son film « Brusgiature »,

le mardi 13 janvier à 18h30 au cinéma Le Régent. En partenariat avec la Cinémathèque de Corse la ville b Bastia propose au public de découvrir ce film en compagnie avec Michèle Smith, Michel Rossi, Marlène Simoni et avec la collaboration du groupe Centurion Cultura Corsa.

Le film tourné en 1972 à Nonza, Moltifao, Figarella, Erbalunga et dans le désert des Agriate, est sorti en 1983 lors du festival du film des Cultures Méditerranéennes de Bastia. Prix du Conseil International pour la Télévision et le Cinéma (Unesco), il a été sélectionné en 1985 au Festival de Cannes dans la section Perspectives du Cinéma Français. Un film baroque où le sacré se mêle au profane et le vulgaire rencontre le poétique.





Enfin, le mardi 20 janvier, à 18h30 à A casa di e lingue, espace Sant’Angelo, « Da a Corsica à l’Universale : l’Opéra di Dominique Degli Esposti », une rencontre autour de l’œuvre de Dominique Degli Esposti, animée par Janine Vittori, en présence de Vannina Bernard-Leoni, Marcel Fortini, directeur du Centre méditerranéen de la photographie, et Michel Rossi, ami proche de l’artiste. Ensemble, ils évoqueront la démarche singulière de Dominique Degli Esposti, son lien profond à la Corse et la manière dont son œuvre ouvre sur l’universel.