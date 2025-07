L’été est une période à risque…l'ostéopathe, allié de vos vacances actives

- Pourquoi consulter un ostéopathe avant ou après une activité physique estivale ?

- Comme en hiver avec les sports de glisse, l’été entraîne une recrudescence de pathologies fonctionnelles : entorses, douleurs lombaires, tendinites, etc. Cela s’explique souvent par une reprise du sport trop brutale après une période de sédentarité. L’ostéopathie, en amont, permet de préparer le corps, de travailler la mobilité articulaire, de relâcher les tensions musculaires et d’optimiser la posture.





- Quels sont les sports ou mouvements les plus "risqués" ?

- Les activités en extérieur, très populaires l’été, sollicitent fortement les membres inférieurs, le bassin et la colonne vertébrale. Le paddle ou la natation, par exemple, peuvent engendrer des tendinites à l’épaule. Le vélo ou la randonnée sur terrain accidenté exposent à des douleurs lombaires ou cervicales. Dans tous ces cas, une approche ostéopathique ciblée est très efficace.





- Faut-il consulter uniquement en cas de douleur ?

-Non, justement. L’ostéopathie est aussi là pour prévenir. En fin de saison, une consultation peut -aider à corriger les déséquilibres posturaux ou musculaires dus à l’activité estivale. Cela évite que de petits traumatismes ne se transforment en troubles musculo-squelettiques lors du retour à une vie plus sédentaire, au travail notamment.





- Pour conclure ?

- L’ostéopathie est une approche préventive, accessible à tous, sans ordonnance. Elle favorise une meilleure conscience du corps, diminue la consommation de médicaments et aide chacun à devenir acteur de sa santé. C’est un réflexe à adopter non seulement en été, mais tout au long de l’année.