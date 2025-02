L’entreprise corse "Rénover pour demain", lauréate du prix France 2030

C’est un projet corse qui porte une ambition nationale. Muriel Attolini, la cheffe d’entreprise de "Rénover pour demain", s’est vu décerner jeudi 6 février à Bastia le prix France 2030 pour l’appel à projet ORENO (Opérateurs ensembliers de la rénovation). Cette distinction lui a été remise par Arnaud Millemann, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, au cours d’une soirée organisée au tiers-lieu A Vela de l’Avvia. La société "Rénover pour demain" accompagne des copropriétaires dans la rénovation énergétique de leurs logements, pour les rendre les plus vertueux possible en matière de consommation d’énergie.



Réduire drastiquement les passoires énergétiques



Ingénieure thermicienne de formation depuis dix ans, Muriel Attolini s’est lancée dans cette aventure il y a 18 mois, après des années à être frustrée de ne pas pouvoir « apporter de résultats et de concrétisation » telle qu’elle l’entendait. La société Rénover pour demain, qu’elle a développé au sein du tiers-lieu A Vela de l’Avvia, a pour « ambition d’être l’interlocuteur unique des copropriétaires sur l’ensemble du projet, de la phase d’étude jusqu’au suivi de consommation », selon les mots de sa fondatrice. Entourée d’une équipe de huit personnes, Muriel Attolini démarche des copropriétaires qui cherchent à améliorer les performances énergétiques de leurs logements. Pour cela, l’entreprise fait jouer tous les leviers disponibles pour réduire significativement les délais de mise en œuvre des projets de rénovation, tout en simplifiant l’accès aux financements et en réduisant au maximum les obstacles administratifs. Pour éviter d’être perdus, les copropriétaires sont accompagnés à chaque étape de leurs démarches grâce à une plateforme numérique qui centralise l’ensemble du processus, fait un résumé des économies d’énergies qui seront réalisées ainsi que les différents financements régionaux qui prendront en charge une partie du coût des travaux. Comme le rappelle Muriel Attolini, « dans toutes les copropriétés, il y a un intérêt à se pencher sur la rénovation énergétique, mais il faut réussir à rassurer les propriétaires, en traduisant le langage technique et complexe vers quelque chose d’accessible, le tout avec la meilleure solution technique et financière ». C’est cette mission qu’elle réalise avec succès avec son entreprise.



Un objectif de 250 000 logements rénovés d’ici 2035



En à peine 18 mois d’existence, la société a pu lancer des études sur 500 logements en Corse, ce qui débouche sur une création de valeur de 37 millions d’euros dans le secteur du BTP insulaire. L’entreprise "Rénover pour demain" ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle prévoit un déploiement de sa solution sur toute la Corse sur cinq ans, avant de s’attaquer au continent dès 2029, en commençant par l’Île-de-France, afin d’arriver à terme à 250 000 logements rénovés d’ici 2035. Pour cela, la société se focalise sur les immeubles construits entre 1960 et 1985, qui sont pour la plupart des passoires énergétiques, et donc également des gouffres financiers pour leurs propriétaires. Rien qu’en Corse, cela représente un bassin de 86 000 logements éligibles, de quoi permettre à la société de se développer. « Nous réduisons la facture énergétique des logements de 70 à 90%, assure Muriel Attolini. En termes de gain, en travaillant sur la sobriété énergétique des façades et les moyens de chauffage, on atteint très vite de bonnes performances », de quoi faire passer la performance énergétique des logements rénovés de F à A, faisant réduire au passage les dépenses d’énergie. C’est d’ailleurs ce qui se passera très bientôt pour les copropriétaires de la résidence Pietra Serena à Bastia, qui verront les travaux de rénovation de leur bâtiment débuter cette année.