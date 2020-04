L’entreprise adaptée la Châtaigneraie se lance dans la fabrication des masques contre le Covid-19

Avec la crise sanitaire généralisée qui touche la Corse, l’activité habituelle de cette entreprise adaptée, installée à Francardu et qui emploie 8 personnes en situation de handicap avait fortement baissé. « Nous ne voulions pas rester les bras croisés à ne rien faire. Nous voulions apporter notre soutien à la lutte contre cet enne​mi invisible que ce soit pour nos collègues du groupe Doctegestio que pour tous les acteurs corses solidaires mobilisés dans cette crise. » affirme Emilie Rossi, directrice de La Châtaigneraie qui a rejoint le groupe Groupe Doctegestio - Amapa en août 2019.





Des masques de référence

« Avec l’ensemble de l’équipe nous avons donc décidé de nous lancer dans le production de masques de protection en tissu. Nous utilisons deux modèles : le ​patron du masque de soin en tissu​ proposé par le CHU de Grenoble et celui du ​masque barrière ​homologué par l’Afnor. » poursuit la directrice.

Si aucune instruction concernant la fabrication de masques en tissu n’a été donnée par le gouvernement et les autorités sanitaires, cette possibilité est largement partagée avec la communauté hospitalière comme une option complémentaire pour ceux qui le souhaiteraient et qui ne sont pas en contact direct avec des patients Covid-19. L’ensemble de la population s’est aujourd’hui emparée de cette solution alternative aux masques de soin classiques qui restent prioritairement réservés aux personnels soignants et médico-sociaux.

Même si le port de ce masque en tissu ne se substitue en aucun cas au respect des règles de confinement et l’application des gestes barrières, il peut être un équipement de protection supplémentaire utile pour préserver les autres d’une potentielle contamination au virus.

La Châtaigneraie est identifiée auprès des services de l'Agence régionale de santé et des services de la Préfecture dans le réseau des fabricants de masques en tissu.

« Actuellement, avec nos équipements et matériaux disponibles, nous fabriquons environ 30 masques par jour. Dans un premier temps, nous avons vidé nos armoires personnelles pour trouver du tissu coton et polaire nécessaire à la confection de ces équipements. » ajoute Emilie Rossi.





Des partenariats pour avancer

« Ensuite, grâce à François Tatti, Président du ​SYVADEC - syndicat de valorisation des déchets en Corse,​ nous recevons des ​tissus gratuitement. Notre démarche en plus d’être solidaire et également éco-responsable. Nous travaillons également en partenariat avec ​Marie-Florence Dabrin, directrice fondatrice de l’association ​Corse Mobilités Solidaire qui se mobilise également pour la fabrication de masques de protection en tissu.

Les établissements et centre de santé Doctocare, opérateur santé de notre groupe Doctegestio, vont également nous approvisionner en draps inutilisés afin de disposer de suffisamment de textile.

Ces solidarités internes comme externes sont fabuleuses mais ne suffisent pas encore. Nous souhaitons encore augmenter notre production journalière de masques. Pour le faire, nous avons besoin de machines à coudre supplémentaires et de fil à coudre. Nous lançons un appel à solidarité auprès des entreprises et des particuliers qui pourraient nous faire don de fil ou prêt de machines”​ . »



Les premières commandes

Des premières commandes ont déjà été passées pour les équipes administratives des services d’aide et soins infirmiers à domicile Amapa de Corse. Nous fabriquons également des masques pour plusieurs mairies et des particuliers.





Les organismes et personnes intéressées souhaitant obtenir des masques peuvent adresser leur demande par mail à ​contact@eachataigneraie.com​ ou par téléphone au 04 95 60 53 03.