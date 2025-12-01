L’émission « N’oubliez pas les paroles » de France 2 veut miser sur les candidats corses

Il y a quelques jours, les téléspectateurs de l’émission N’oubliez pas les paroles diffusée sur France 2 ont pu voir Saveria, originaire de Vescovato, tenter de détrôner la championne en titre, Manon. Si elle n’a pas réussi à se qualifier, sa participation illustre la volonté de l’émission de donner davantage de visibilité aux candidats corses. « Pour nous, il est important d’avoir des gens qui puissent représenter leur région, parler de leur activité professionnelle mais aussi, en l'occurrence, de leur île », explique Anthony Pinto, directeur de casting de l’émission. « C’est pour ça qu’on a pour objectif d'annoncer la participation de certains candidats pour créer l'événement et faire en sorte d’avoir des candidats corses notamment de façon plus régulière, et pas simplement de temps en temps. »





Selon lui, la Corse reste encore trop peu représentée dans l’émission, en partie pour des raisons géographiques et financières. « C’est sûr qu’on peut comprendre que la Corse soit un peu moins représentée parce qu’elle est géographiquement plus isolée et financièrement plus chère. Mais notre but, c'est de faire en sorte de provoquer cet événement et cette communication de manière à avoir un Corse de temps en temps, certes, mais qui donne envie aux autres de participer pour tenter de gagner de l’argent. Et ce genre d'exemple arrive énormément. » D’autant plus que pour lui, les Corses représentent souvent un excellent profil pour l’émission. « Il faut savoir que vous n’êtes pas obligé d’être chanteur pour participer à l’émission, mais on a souvent des Corses chanteurs. Ils se déplacent parce qu’ils ont envie de partager leur musique et leur talent sur le plateau. »





Si plusieurs castings physiques ont été organisés en Corse, ceux-ci ont été momentanément arrêtés depuis le Covid, pour passer à des castings à distance. Le directeur de casting évoque néanmoins la possibilité de revenir sur l’île. « On lance en général un appel dans les médias pour faire en sorte d'avoir des candidats et des inscriptions. Et après, on lance un appel aux associations musicales, concours de chant, karaokés, chorales qui pourraient éventuellement nous accueillir pour qu'on puisse faire un casting sur place. En tout cas, c'est un projet. Pour moi, c'est important d'aller toujours chercher la perle rare. Et il y en a des tas sur votre île. On a déjà eu des grands maestros (le champion du jeu, ndlr) qui venaient de Corse. Ça prouve bien que c’est vraiment une région qui aime la musique. »



Actuellement, « une dizaine de Corses » s’inscrivent chaque mois pour tenter de participer à l’émission. « Dix inscriptions ne veulent pas dire dix participations, donc le nombre n’est pas énorme », souligne Anthony Pinto. « Mais on vient de faire participer une candidate corse, alors ça veut dire que l'émission est bien regardée en Corse et qu'on donne encore envie aux candidats. On va essayer de faire en sorte d’en avoir plus. » Il précise que « les critères de sélection sont les mêmes pour tout le monde » : « Évidemment, c'est d'abord la connaissance de paroles de chansons françaises. Après, c'est l'amour de la musique, cette volonté de vouloir s'amuser sur un plateau, et évidemment la justesse de la voix. Il est important que ce soit mélodieux et audible pour nos téléspectateurs. »

