L'auteur Marcel Acquaviva est décédé à Muru

Quintessence du Niolu, Acquaviva par ses deux parents, du hameau de l'Acquale, fief familial à Lozzi, ce fils de la ruralité vécue sur les chemins de transhumance, tra impiaghjera e muntagnera, était aussi un enfant de Prizzuna dans la proximité de Calvi, devenue sa ville d'adoption où le brillant élève du collège prit son envol pour des études supérieures qui allaient le conduire à Paris jusqu'aux portes des grandes écoles.

Mais, tout naturellement acquis à la cause du riacquistu, militant culturel dans l'âme, il retrouvera rapidement la Corse, pour s'y consacrer au métier d'instituteur de village, y compris chez lui dans le Filosorma à Manso, faisant ainsi le choix de dispenser, à son tour, le savoir aux plus jeunes. Puis, devenu conseiller pédagogique de langue et culture corse à l'inspection départementale de l'Education nationale, adepte du bilinguisme dès la première heure, il s'y consacrera pleinement.

Proche de Pampasgiolu, le célèbre barde acqualacciu comme lui, il témoignera plus tard de la connaissance et de la transmission par la création. Auteur discret de plusieurs ouvrages de langue corse, sous le pseudonyme de Valdigianu hérité de son grand-père maternel, on lui doit de nombreux titres de chansons à succès à commencer par l'hommage à Pampasgiolu, U caffè di u liceu et d'autres qu'intèrprêtent I Muvrini dont il était un familier.

S'inscrivant dans la mouvance régionaliste de l'ARC des années 1970 emmenée par le Dr Edmond Semeoni, auquel il sera resté fidèle, Marcel Acquaviva était un progressiste engagé, sans excès ni démesure. Fuyant la lumière des médias, observateur critique à l'humour toujours amusé, le seul mandat qu'il ait jamais accepté est celui de conseiller municipal de Muru. Il était cousin du député de la Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva.

Cet après-midi, pour rendre hommage à Marcel Acquaviva, la foule se pressera à Muro, parmi laquelle la présence des Muvrini est annoncée.





CNI, saluant la mémoire de Marcel Acquaviva, présente à son épouse Marie-Noëlle, à son fils Jean-Pascal, à sa fille Eléna , à ses petits-enfants, à ses frère et soeur, et à tous les siens ses condoléances attristées.