L’athlète Christophe Santini veut battre le record de la traversée de la Corse pour le Téléthon

Si Christophe Santini s’apprête à réaliser une grande performance sportive ce n’est pas que pour la gloire. « Le but est de récolter un maximum de dons pour le téléthon », précise-t-il. Sa course sera relayée par le site Krono.corsica , où une page dédiée permettra de le suivra seconde par seconde.En amont une cagnotte de l’AFM téléthon est en ligne pour récolter les dons. Un QR code placé en bas à gauche de l'affiche renvoie directement à la cagnotte. « Il faut saluer le travail remarquable des bénévoles de l’AFM téléthon et de Mattea Filippi qui se décarcasse pour l’évènement », insiste Christophe Santini. Un soutien de prestige pour les bénévoles de l’association qui comptent sur la portée d’un tel exploit sportif pour motiver la population à donner. « C’est exceptionnel d’avoir à nos côtés un athlète comme Christophe. Son action est un véritable appel aux dons et nous espérons qu’elle sera suivie au maximum », s’enthousiasme Mattea Filippi.« C’est une aventure collective avant tout », précise Christophe Santini. Dans sa course pour la recherche il sera suivi de près en voiture par trois personnes en soutien : Jean-Baptiste Poccai, Noël Santoni et Sébastien Tiberi s’assureront que le champion aille jusqu’au bout de son effort.