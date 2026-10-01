L’association Liami veut miser sur les investisseurs pour faire grandir les entreprises corses

Créer son entreprise, la développer ou préparer sa transmission ne repose pas uniquement sur des financements. Encore faut-il pouvoir s’appuyer sur les bonnes compétences, les bons conseils et un réseau. C’est à partir de ce constat qu’est née Liami, une association créée en août dernier pour rapprocher entrepreneurs et investisseurs privés désireux de contribuer au développement économique de l’île. Son lancement officiel a eu lieu ce jeudi 22 octobre, à la Cité Grossetti, à Ajaccio.



« La Corse ne manque pas d’entrepreneurs, d’idées, de talents. Il y a plein d’initiatives intéressantes, mais certaines entreprises peinent à mobiliser des fonds, des compétences et des expertises qui vont leur permettre de se développer », explique Paola Fabiani, fondatrice de Vado Via et vice-présidente du Medef national, également coprésidente de l’association.



L’ambition est donc de réunir des forces qui, jusqu’ici, pouvaient agir séparément. Mais la particularité de Liami tient surtout à la place accordée à l’expérience entrepreneuriale. Car au-delà de l’argent, les investisseurs peuvent aussi accompagner les porteurs de projets dans leurs décisions.



« Un professionnel qui intervient dans le cadre d’un accompagnement public ou privé va transmettre des compétences, apprendre à gérer, à aborder un dossier », distingue Linda Gendre, secrétaire générale de Liami, qui connaît bien cet écosystème. « L’investisseur, lui, à un autre rôle, il est embarqué aux côtés du porteur de projet, comme un mentor, comme un proche, comme un associé. »



Un engagement financier et humain



Une relation de proximité qui peut aider les entrepreneurs à prendre du recul et à rompre leur isolement : « Rompre la solitude de l’entrepreneur, c'est aussi lui permettre de s’appuyer sur l’expérience de ceux qui ont déjà traversé les mêmes étapes et relevé les mêmes défis », insiste-t-elle.