CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Jean-François Santolini, menuisier à Tagliu Isulacciu 28/10/2026 56eme Ronde de la Giraglia : Guillaume Santini s’impose une nouvelle fois à domicile 25/10/2026 Meria – Un incendie parcourt jusqu'à 30 hectares 25/10/2026 A Porto-Vecchio, les yachts bientôt livrés par drone ? 25/10/2026

56eme Ronde de la Giraglia : Guillaume Santini s’impose une nouvelle fois à domicile


Christophe Giudicelli le Dimanche 25 Octobre 2026 à 13:34

Au volant de sa Skoda Fabia RS, Guillaume Santini, accompagné de son copilote Jérôme Camilli, a remporté ce dimanche 25 octobre la 56e Ronde de la Giraglia. Une nouvelle victoire à domicile après 2024, particulièrement symbolique pour le pilote cap-corsin, sur les routes qui l’ont vu grandir.



56eme Ronde de la Giraglia : Guillaume Santini s’impose une nouvelle fois à domicile (Photo: Gérard Baldochi)
56eme Ronde de la Giraglia : Guillaume Santini s’impose une nouvelle fois à domicile (Photo: Gérard Baldochi)
Guillaume Santini et Jérôme Camilli en maîtres des routes du Cap Corse. L’équipage a remporté, à bord de sa Skoda Fabia RS, la 56e Ronde de la Giraglia, épreuve mythique des rallyes insulaires.

À l’arrivée, ce dimanche 25 octobre, sur la place Saint-Nicolas à Bastia, après trois jours de course, Guillaume Santini déjà vainqueur en 2024 n’a pas caché sa joie : « On est super heureux, surtout pour nous, Cap-Corsins. La Giraglia est un monument, on a grandi au bord des routes. Mon père fait des rallyes depuis 30 ans, donc on est passionnés. La Giraglia, c’est notre rallye, donc gagner, c’est une émotion énorme. »

Sur le plan sportif, le pilote cap-corsin est revenu sur sa course : « On a réussi à bien gérer, à faire de bons temps dans les spéciales, on s’est vraiment régalés… La voiture a très bien marché. Je remercie mon équipe qui m’a fourni une voiture au top. »

Une édition qui a dû être amputée de deux spéciales, prévues ce dimanche après-midi, en raison des conditions météorologiques, de la fermeture du port de Bastia et des perturbations des rotations des navires.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos