56eme Ronde de la Giraglia : Guillaume Santini s’impose une nouvelle fois à domicile

Guillaume Santini et Jérôme Camilli en maîtres des routes du Cap Corse. L’équipage a remporté, à bord de sa Skoda Fabia RS, la 56e Ronde de la Giraglia, épreuve mythique des rallyes insulaires.



À l’arrivée, ce dimanche 25 octobre, sur la place Saint-Nicolas à Bastia, après trois jours de course, Guillaume Santini déjà vainqueur en 2024 n’a pas caché sa joie : « On est super heureux, surtout pour nous, Cap-Corsins. La Giraglia est un monument, on a grandi au bord des routes. Mon père fait des rallyes depuis 30 ans, donc on est passionnés. La Giraglia, c’est notre rallye, donc gagner, c’est une émotion énorme. »



Sur le plan sportif, le pilote cap-corsin est revenu sur sa course : « On a réussi à bien gérer, à faire de bons temps dans les spéciales, on s’est vraiment régalés… La voiture a très bien marché. Je remercie mon équipe qui m’a fourni une voiture au top. »



Une édition qui a dû être amputée de deux spéciales, prévues ce dimanche après-midi, en raison des conditions météorologiques, de la fermeture du port de Bastia et des perturbations des rotations des navires.

