A Porto-Vecchio, les yachts bientôt livrés par drone ?

Néanmoins, le plus dur est passé, à savoir les pourparlers avec les autorités, relatives aux démarches réglementaires, lesquelles auront accaparé les trois premières années de vie de la start-up. «

», confirme Pierre Deyris qui estime aujourd’hui l’avoir levée. Après Antibes, c’est Cannes qui devrait obtenir prochainement le feu vert de la DSAC (la Direction de la sécurité de l’aviation civile). A terme, «

».

Et en Corse ? Flyde vient de nommer un responsable opérationnel spécifiquement pour l’île, ce qui témoigne de son intérêt pour ce marché. Il s’agit de Florian Leschi qui a tout de suite regardé vers l’Extrême-Sud : «

», souligne ce professionnel du tourisme basé à Aleria. L’objectif pour Flyde serait donc de commencer à s’implanter à Porto-Vecchio, «

on est là, contactez-nous », complète Florian Leschi. «

», assure Pierre Deyris, fort de ses avancées obtenues ces trois dernières années sur la réglementation. Ce qui rendrait plausible une mise en service sur le port porto-vecchiais dès la prochaine saison estivale : «

», note-t-il. Il y a néanmoins une spécificité majeure à prendre en compte : le port de plaisance porto-vecchiais jouxte l’embouchure du Stabiacciu, un secteur classé Natura 2000 où de nombreuses populations d’oiseaux ont élu domicile. A ce propos, vendredi matin, une nuée d’oiseaux s’est formée dans le ciel porto-vecchiais, quelques minutes après le décollage du drone. Coïncidence ou pas, Pierre Deyris s’engage à «

».