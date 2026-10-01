Sarah Knafo : « J’aimerais que le reste de la France prenne plus souvent la Corse comme modèle »

Pourquoi avoir écrit Le Casse du siècle et qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette enquête ?

J’ai écrit Le Casse du siècle parce que je me disais qu’il y avait énormément de choses que les Français ne savaient pas et qu’avant de prendre une décision, puisqu’ils vont devoir le faire dans six mois pour l’élection présidentielle, il fallait qu’ils puissent le faire en connaissance de cause. Ce livre commence par une fiche de paie. La fiche de paie, c’est la scène du crime. À partir de cette scène du crime, je remonte le fil de l’argent. Pour un salarié qui gagne 2 000 euros net, il a fallu verser environ 2 000 euros de charges à l’État. Cela veut dire qu’à la fin de sa carrière, il aura donné environ un million d’euros. La question que je me suis posée, c’est pourquoi avons-nous tous le sentiment d’être le peuple le plus taxé du monde sans recevoir, en retour, les meilleurs services publics du monde ? Au contraire, ils déclinent d’année en année. Je suis passée du sentiment à la preuve et je voulais que les Français aient toutes les preuves et tout le dossier. C’est ce qu’ils trouvent dans Le Casse du siècle.



Vous avez choisi un titre fort. Qui sont, selon vous, les responsables de ce « casse » ?

Malheureusement, il y a beaucoup de responsables. On n’a pas voté un seul budget en équilibre depuis 1974. Depuis, tous les présidents ont été coupables et je vais même plus loin en disant que les oppositions l’ont aussi été. Quand on regarde toutes ces lois de finances, on retrouve les noms des députés qui les ont votées, qui ont accepté d’inventer des impôts année après année et des dépenses que je considère comme des gabegies invraisemblables. Et quand je vois aujourd’hui que même des partis prétendument de droite, comme le Rassemblement national, votent avec La France insoumise pour créer de nouvelles taxes et de nouveaux impôts, je me dis qu’en réalité, dans notre vie politique, nous avons 50 nuances de socialisme. Avec Reconquête et Éric Zemmour, nous proposons une rupture avec ce système économique. Et dans Le Casse du siècle, on trouve aussi les mesures que je propose pour sortir de ce marasme.



En cherchant à comprendre où passe l’argent des Français, qu’est-ce qui vous a le plus surprise ?

Il y a énormément de choses. Sans tout dévoiler aux lecteurs, je peux donner quelques exemples. Nous dépensons aujourd’hui 230 milliards d’euros de plus que pendant le Covid. L’année du « quoi qu’il en coûte », lorsque tout le pays était à l’arrêt et que l’État payait notamment le chômage partiel, nous avons dépensé 230 milliards de moins qu’aujourd’hui. Je débattais avec Bruno Le Maire, qui m’expliquait que si la France était endettée, c’était parce qu’il avait dû faire face au Covid. Mais pourquoi, l’année suivante, a-t-il dépensé encore plus ? Ils n’ont pas d’excuse. Ils dilapident l’argent parce que ce n’est pas leur argent, c’est le nôtre. Autre exemple : Bercy n’est pas capable de nous dire combien d’impôts existent en France. Un pays qui ne sait pas combien il a d’impôts, c’est sûrement qu’il en a déjà trop.

