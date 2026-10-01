Une navette gratuite entre les cimetières de Bastia pour la Toussaint

(Photo d'illustration)
Afin de faciliter les déplacements à l’occasion de la Toussaint, la Communauté d’agglomération de Bastia met en place, via son réseau de bus ViaBastia, une navette gratuite du lundi 26 octobre au lundi 2 novembre inclus.
Celle-ci assurera la liaison entre le cimetière de Montesoru, l’hôpital de Bastia et le cimetière de l’Ondina, avec un départ toutes les 30 minutes.
Depuis le cimetière de Montesoru, les départs seront assurés de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. Dans l’autre sens, depuis le cimetière de l’Ondina, la navette circulera de 9 heures à midi puis de 14 heures à 17 heures.
Le service sera entièrement gratuit durant toute la période.
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