L’ancien président de l’Assemblée de Corse et maire de Sartène, Dominique Bucchini, n'est plus

Né le 24 janvier 1943 à Sartène, il avait fait carrière dans l’enseignement avant de s’engager en politique. Membre du Parti communiste français (PCF), il est d’abord devenu maire de Sartène, mandat qu’il a exercé de 1977 à 2001.





Sur le plan régional, il a été conseiller territorial à l’Assemblée de Corse de 1984 à 2017. Sa trajectoire politique l’a mené à exercer la plus haute fonction de l’institution en devenant président de l’Assemblée de Corse de 2010 à 2015, période durant laquelle il a notamment mis en place une commission contre la violence pour lutter contre la spéculation et l’économie souterraine.





Dominique Bucchini a également été député européen après les élections de 1981, avant de quitter ce mandat pour siéger à l’Assemblée de Corse

Personnalité emblématique de la gauche insulaire, son engagement politique a marqué plusieurs décennies de vie publique en Corse. Ceux qui avaient pu l'approcher savent aussi la passion qu'il avait pour le football qu'il avait pratiqué avec la même passion que celle mise à défendre ses idées. Et cette autre pour l'humour qu'il maniait avec un art consommé.

Dominique Bucchini était Officier de la Légion d'honneur depuis 2016.