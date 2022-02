L'actualité corse de la semaine en 7 clics

Après Bastia et l'Île Rousse, l’ancien Premier Ministre et actuel maire du Havre, Edouard Philippe, a poursuivi, mercredi 16 février à Ajaccio, l’installation des comités municipaux de son parti « Horizons ». Au Palais des Congrès, devant plus de 250 personnes, il a évoqué les grands axes de sa stratégie politique et électorale. Sans oublier la spécificité corse et la place qu’il entend lui accorder dans la politique qu’il pourrait mener en Méditerranée.