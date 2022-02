Michel Feltin-Palas : "ce serait une catastrophe si la langue corse disparaissait"

- À quoi sert, donc, parler corse aujourd’hui ?

- Pour faire comprendre à quel point ce serait une catastrophe si le Corse disparaissait, je prends un parallèle. Imaginons que dans 50 ans en Europe tout le monde ne parle plus que l'anglais : à Paris, Rome, Berlin ou Madrid. Tout le monde se comprendrait, certes, m ais une Europe où l’on parle plus qu’une seule langue perdrait sa culture et cela serait d’une tristesse épouvantable.

L'uniformité culturelle est une catastrophe culturelle, alors que la diversité culturelle est une richesse.



- Pourquoi faut-il préserver ces richesses ?

- Parce que de la même manière où personne ne voudrait d’une Europe où on ne parlerait qu’anglais, où on mangerait McDo et on ne regarderait que des films tournés à Hollywood, personne ne voudrait d’une France qui perd sa diversité culturelle qui est extraordinaire. Notre pays a une diversité linguistique qu’il faut préserver au même titre qu’on préserve sa diversité gastronomique ou architecturale. Donc il faut conserver le Corse parce qu’il est au cœur de notre diversité culturelle et c’est une richesse pour notre pays.



- Comment peut-on sauver les langues régionales menacées de disparition?

- Une langue ne meurt pas par elle-même. Tout dépend des mesures politiques qui sont prises en sa faveur, ou pas.

La France a une politique très répressive vis-à-vis de ses langues régionales. Rien n’est fait pour que ses langues persistent, et la mesure fondamentale qui explique le déclin des langues régionales, a été la décision de faire du Français, et du Français seul, la seule langue de l’école.

À partir du moment où il n’est possible en France que de réussir ses études si on parle Français, cela veut dire que la réussite sociale suppose la maîtrise de cette langue.

La seule manière de devenir médecin ou avocat ou instituteur c’était, et c'est, de passer par le Français et donc les familles étaient confrontées à un choc simple : soit elles transmettaient le Corse à leurs enfants et menaçaient leur réussite sociale, soit elles passaient au Français pour favoriser cette réussite.

Il y a eu en plus, par le passé des mesures scandaleuses qui consistaient à punir les éleveuses qui parlaient les langues de leurs parents à l’école. Donc il est certain que beaucoup dépend des politiques linguistiques qui sont menées.





- Comment les choix politiques pourraient donc empêcher la mort du Corse ?

- Il suffit de regarder comme d’autres pays parviennent à sauver leur diversité linguistique. Au Royaume-Uni, au Pays de Galles tous les enfants apprennent le gallois à l’école, c’est obligatoire. Le gouvernement délibére en Gallois, il y a une chaîne télé publique en Gallois.

Est-ce qu’il existe une chaîne publique entièrement en Corse ? Est-ce que les enfants apprennent le Corse jusqu’à 16 ans ? On ne peut pas demander aux gens de sauver leur langue tous seuls. Et si on empêche à une langue d’exister, elle disparaîtra.



- À Bastia et Biguglia des écoles immersives ont ouvert à la rentrée. A votre avis cette méthode est-elle la bonne pour transmettre le Corse ?

- Tous les scientifiques qui ont étudié la question disent que l’école immersive c’est la seule méthode efficace pour former les nouveaux locuteurs dans une société qui est désormais totalement francophone. Les enfants naissent francophones, car ils parlent le français toute la journée, au club de foot, en regardant la télé, en pratiquant des activités extrascolaires. Mais si on veut qu’ils deviennent aussi corsophones l'immersion en milieu scolaire est la seule méthode à parcourir. Les autres méthodes, telles que le bilinguisme, ne sont pas suffisantes.

La méthode d'immersion c'est aussi celle que la France emploie dans ses écoles à l’étranger.



- Quel sera le thème de vitre conférence de ce samedi à Bastia ?

- Une langue ne sert pas seulement à transmettre une information. Une langue c’est un objet de culture, c’est une création culturelle de l’humanité. Laisser tomber le Corse parce que ce n’est pas la langue de Paris ça serait la même chose que si on disait "on va détruire la cathédrale de Chartres, ou celle de Reims, ou les châteaux de la Loire, parce que ce ne sont pas Paris".

La France se revendique le pays des droits de l’homme et c’est vrai, en grande partie. Et le droit des minorités linguistiques à conserver leur langue et leur culture est un droit de l’homme reconnu par les conventions internationales. La France ne peut donc pas être fidèle à elle-même si elle ne respecte ce droit fondamental.