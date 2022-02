Le blocage du dépôt pétrolier de Lucciana levé mais pour les pompistes de Haute-Corse l'annonce de Total « ce n’est plus de la concurrence, c’est notre mise à mort »

Ce lundi 14 février, c’est la première fois depuis 32 ans que Serge Antoniotti, pompiste de la franchise Vito à Ponte Leccia, bloque le dépôt pétrolier de Lucciana. Avec lui sous les 5 degrés matinaux, dix confrères sont postés devant la grille pour barrer le passage aux camions venus se ravitailler. Cette action fait suite à l’annonce du géant pétrolier Total qui effectuera durant trois mois une remise de 10 centimes par litre pour contrer la montée des prix du carburant.Alors qu’en Corse, le litre de sans plomb est à 1,89€ et le gasoil à 1,81€, cette initiative présentée le 9 février et effective à partir de ce lundi 14 février, a été saluée par les consommateurs. Toutefois elle met dans l’embarras les pompistes des autres distributeurs de l’île Vito Corse et Esso Ferrandi qui représentent une centaine de stations sur le territoire insulaire. « On va perdre nos clients car on ne peut pas s’aligner sur leurs prix. Si on essaie de le faire, on doit prendre sur nos fonds propres et nous, nous n’avons pas la trésorerie de Total France », s’inquiète Serge Antoniotti, à la tête du syndicat des distributeurs de carburant.Devant les grilles, la préoccupation des gérants de stations est unanime et tous s’indignent : « Ce n’est plus de la concurrence, cette annonce, c’est notre mise à mort. Cela menace une centaine d'emplois et de familles car nous ne pourrons pas tenir durant trois mois ».Parmi les personnes présentes ce matin, Cédric Bianucci 35 ans, a repris depuis le 1er février la station Vito du Fangu à Bastia. Pour lui, impossible de s’aligner avec le géant du pétrole qui possède une quarantaine de pompes sur l’île. « J’ai un employé, je n’ai pas la trésorerie pour le faire. Habituellement, quand c’est un centime de moins, c’est déjà compliqué de s’aligner sur les autres stations des alentours, quand c’est dix alors, c’est imbattable », regrette-t-il.Au niveau national, Total justifie cette baisse de 10 centimes sur le litre pour les communes françaises de moins de 6000 habitants par un alignement des prix sur les stations des grandes surfaces qui sont très concurrentielles. Cela permettrait aux zones rurales de bénéficier des mêmes tarifs attractifs. Seulement, en Corse, les grandes surfaces ne proposent pas de carburant. « Cette mesure n’a aucun sens ici, elle va seulement nous tuer à petit feu », poursuit Serge Antoniotti. Quant à la baisse du prix du carburant, pour les consommateurs. « Il faut trouver une solution pérenne et pas seulement jeter de la poudre aux yeux durant trois mois », conclue-t-il.Pour les pompistes de Haute-Corse, bloquer l’accès au ravitaillement est une action symbolique. Par celle-ci, ils souhaitent être entendus. « On aimerait être reçus par le préfet de Haute-Corse et par le président de l'Exécutif pour essayer de faire bouger les choses et tenter de trouver un compromis avec Total ».Un peu avant midi, les membres du syndicat ont eu confirmation qu'ils rencontreront François Ravier, le préfet de Haute-Corse ce mardi 15 février.Le blocage du dépôt pétrolier a été levé vers 13 heures.