L'actualité corse de la semaine en 7 clics

La proposition de loi sur la spéculation immobilière et foncière en Corse, présentée par le député de Corte-Balagne, Jean-Félix Acquaviva, et soutenue par les deux autres députés nationalistes et le groupe Libertés & Territoires, a été adoptée à l’unanimité, ce matin, à l’Assemblée nationale, malgré l’opposition du gouvernement. La proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat avant une validation définitive. Texte et vidéos.