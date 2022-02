Délinquance : saisies d'armes et de drogue en augmentation mais moins de cambriolages en 2021 en Haute-Corse

Une semaine après la publication, par le ministère de l’Intérieur de son bilan chiffré de la délinquance 2021, ce 4 février le préfet de Haute-Corse en a décliné la version départementale à l’occasion d’une conférence de presse lors de laquelle le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, le directeur départemental de la sécurité publique, Joël-Patrick Terry et le commandant du groupement de la gendarmerie départementale, le colonel Vincent Lemmonier, ont donné leur éclairage respectif.commente le préfet qui attribue ces bons résultats à une meilleure coordination des services de l'Etat : "plus vite on intervient et de manière professionnelle, meilleurs sont les résultats"Les chiffres sont, en effet, plutôt satisfaisants dans le département, que ce soit en zone police ou en zone de gendarmerie.Avec une baisse des cambriolages de près du 20%, et une augmentation des faits élucidés de 9,4%, (46% sur l'année), 2021 a été marquée par une "activité soutenue" qui s'est traduite par plus de contrôles routiers, plus de contrôles des règles sanitaires, plus de plaintes, plus d'affaires résolues et, surtout, davantage d'actions de lutte contre la drogue.De bons chiffres surtout en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants avec des saisies importantes dans le cadre de plusieurs affaires judiciaires. "Si les chiffres ont explosé ce n'est pas à attribuer à une augmentation de la consommation locale, indique le procureur de la République Arnaud Viornery, mais c'est essentiellement le résultat de l'investissement des services de police et gendarmerie, notamment de la Police Judiciaire et de la Section de recherches, pour démanteler des trafics sur des enquêtes qui prennent plusieurs mois et qui aboutissent à des saisies importantes de produits stupéfiants".Grâce à des techniques spéciales d'enquêtes, plus ciblées, et à la multiplication des contrôles, les forces de l'ordre ont réussi à démanteler des trafics importants et saisir 100 kg d'herbe de résine de cannabis (+56% par rapport à 2020), 196 gr d'héroïne (+1 052%), 48 cachets d'ecstasy (1 l'année précédente), et 297 plants de cannabis contre 97 en 2020.Seules les saisies de cocaïne sont en baisse importante, de 7,6% à 3,3 Kg. "Trente-cinq personnes seront jugées par le tribunal correctionnel de Bastia au premier semestre pour trafic de stupéfiants, c'est le signe que les enquêtes menées sont structurées et aboutissent à des résultats importants.", détaille le procureur qui précise que la plupart des dossiers de stupéfiantsLes saisies d'armes ont, elles aussi, augmenté fortement en 2021, passant de 276 armes saisies en 2020 à 409 en 2021, soit une hausse de 48%. Ces saisies composent d'armes d'épaules, de fusil d'assaut et d'armes de poing "la systématisation des perquisitions en matière de violence intra-familiales a permis la saisie de très nombreuses armes à feu et pas que des armes de chasse, mais des pistolets et revolvers détenus irrégulièrement."Le montant des avoirs criminels, c’est-à-dire le produit de l’activité délictueuse ou criminelle, en 2021 s'élève à 6 042 069 euros avec une hausse de 347 852 euro par rapport à 2020 (+ 6,1%) "un dispositif puissant pour lutter contre la délinquance,” indique le procureur de la République, puisque les auteurs sont sensibles à cette action qui touche leurs poches.