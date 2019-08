L'accès du port bloqué : une "opération de mobilisation réussie" pour Patriotti à Bastia

Ce samedi matin à 10h30, sous une chaleur écrasante, les militants du collectif Patriotti ont bloqué l'accès au port de Bastia. Vingt minutes plus tard, les membres du collectifs ont barré la route du Cap à hauteur du commissariat, une action de deux heures et demie qui a paralysé toute la circulation dans le sens Nord-Sud.



Le mécontentement des usagers de la route s'est vite fait entendre. En ces jours de retour de vacances, les touristes étaient nombreux à recevoir les tracts des militants.

Toutes les dix minutes la chaîne était levée pour permettre à une dizaine de voitures de circuler.

Et en raison de la chaleur, les membres du collectif ont offert de l'eau aux personnes bloquées dans leurs véhicules.



Un soutien sans faille aux "prisonniers politiques"

En avril dernier, à l'appel du collectif "Patriotti", plus de 5 000 personnes s'étaient mobilisées à Bastia pour protester contre la "répression des prisonniers politiques". L'action de ce samedi s'inscrit dans la même lignée.

Depuis un an et demie le collectif se bat pour le rapprochement des 4 derniers prisonniers politiques toujours incarcérés sur le continent.

Il demande également la libération d'une dizaine de prisonniers politiques mais aussi le retrait des prisonniers politiques du fichier Fijait (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes)



Jean Philippe Antolini, porte-parole du collectif s'indigne.

"Aujourd'hui nos prisonniers en raison de leurs condamnations sont sujets à des amendes pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Certains des prisonniers devront vendre leurs terres pour pouvoir payer ces amandes."

Le collectif a, d'ores et déjà, annoncé que d'autres actions se dérouleront dans les prochaines semaines.