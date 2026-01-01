L’Urssaf Corse s’appuie sur les maisons France services pour renforcer l’accompagnement de proximité

Depuis le mois de mai 2025, l’Urssaf de Corse est présente au sein des maisons France services réparties sur l’ensemble du territoire insulaire. Cette intégration marque une étape supplémentaire dans la volonté de l’organisme de renforcer l’accueil physique de ses usagers, en complément des services en ligne, et de répondre aux difficultés rencontrées par certains publics face à la dématérialisation des démarches administratives.





Porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le programme France services regroupe, en un même lieu, plusieurs services de l’État et des opérateurs publics. À l’échelle nationale, près de 2 700 guichets proposent un accueil personnalisé et un accompagnement sur des thématiques variées, allant de la santé à l’emploi, en passant par la retraite, la famille, le logement, la fiscalité ou encore l’inclusion numérique.





En Corse, l’Urssaf s’inscrit dans ce dispositif pour sécuriser les droits de ses usagers et renforcer sa politique dite « d’aller-vers ». Deux publics sont particulièrement concernés par cet accueil de proximité : les auto-entrepreneurs et les particuliers employeurs adhérents au Cesu ou à Pajemploi, ainsi que leurs salariés.

Afin de garantir un accompagnement efficace, les conseillers France services ont été formés par l’Urssaf pour assurer une réponse de premier niveau et orienter les usagers dans leurs démarches. Les dernières sessions de formation en Corse se sont déroulées en octobre et novembre 2025.





Sur le plan pratique, les particuliers employeurs peuvent être accompagnés dans la création de leur compte en ligne afin d’accéder aux services « Cesu + » ou « Pajemploi + ». Ces dispositifs permettent de confier à l’Urssaf le versement de la rémunération des salariés. Les usagers du Cesu peuvent également être aidés dans l’utilisation de l’avance immédiate du crédit d’impôt.



Les salariés des particuliers employeurs bénéficient, eux aussi, de cet accompagnement. Ils peuvent créer leur compte en ligne, mais également imprimer ou télécharger leurs bulletins de paie, une étape souvent nécessaire pour faire valoir leurs droits, notamment auprès de France Travail.

Les auto-entrepreneurs peuvent enfin être assistés pour la création de leur compte Urssaf, le dépôt de leur déclaration de chiffre d’affaires, la demande d’attestations ou encore l’utilisation de la messagerie sécurisée pour contacter l’organisme.

Au total, 37 maisons France services sont implantées en Corse, dont 17 en Corse-du-Sud et 20 en Haute-Corse. Un maillage territorial qui vise à rapprocher les services publics des usagers et à garantir un accès effectif aux droits sur l’ensemble de l’île.