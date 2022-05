L'ATC à la rencontre des professionnels du tourisme du pays ajaccien

Avec un programme en deux séquences. D’abord, une rencontre « workshop » entre les services de l’ATC, aux côtés de l’Agence de l’Urbanisme et de l’Énergie de Corse, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Fédération Régionale des Offices de Tourisme, le Parc naturel régional de Corse, et les professionnels du tourisme. Ensuite, une découverte du territoire « en immersion » à la citadelle d'Ajaccio ou encore aux bergeries du Prunelli, comme le ferait un touriste lambda. « De cette manière, on se rend mieux compte des problématiques que les professionnels du tourisme peuvent rencontrer », commente Angèle Bastiani, présidente de l’ATC. « Ensuite, nous sommes mieux à même de leur apporter une aide », ajoute t-elle.



Et les professionnels, à l’issue de cette étape, semblent plutôt satisfaits de la méthode. « J’ai fait tous les ateliers et j’ai été enchanté », se félicite Christophe Gandon, hôtelier professionnel à Bastelica. « Mon objectif en venant ici était de me faire connaître, et, au-delà, savoir s’il y avait des facilités en termes de recrutement, et ce que proposait l’ATC », explique t-il. Le professionnel a notamment pu recueillir « des informations importantes sur les marchés étrangers, notamment les pays nordiques ».