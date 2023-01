L'AC Ajaccio s'échoue sur le Rocher monégasque

Stade Louis-II AS Monaco : 7 AC Ajaccio :1 (5-1)

Buts pour Monaco : Disasi (2e), Diatta (7e), Ben Yedder (21e, 28e, 35e) et Embolo (63e, 89e)

Pour l’AC Ajaccio : Belaïli (11e)

Arbitre : Rudy Buquet

Avertissements : Camara (20e) pour l’AS Monaco ; Diallo (33e) pour l’AC Ajaccio

AS Monaco

Nübel – Vanderson, Disasi (Sarr 70e), Maripán, C.Henrique – Fofana, Camara (Matazo 46e) – Diatta, Ben Seghir (Embolo 61e), Golovin (Jakobs 61e) – Ben Yedder © (Boadu 70e). Entraîneur : Philippe Clement





AC Ajaccio

Leroy – Youssouf, Vidal, Gonzalez, Diallo(Alphonse 64e), Mayembo (Avinel 46e) – Chabrolle, Mangani – Nouri, Belaïli (Moussiti-Oko 46e), Bayala. Entraîneur : Olivier Pantaloni



Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche après-midi au Louis II où l'AS Monaco se mesurait à l'AC Ajaccio.

En effet en l'espace d'une dizaine de minutes, le public avait, déjà, pu applaudir à 3 buts : 2 pour les locaux (2e et 6e) et le troisième pour l'équipe corse (11e).

On pensait alors que les visiteurs seraient en mesure de tenir tête à l'équipe de Philippe Clément.

Mais Wissam Ben Yedder en décidait autrement. Il frappait à trois reprises permettant ainsi à l'AS Monaco de rejoindre les vestiaires avec un confortable avantage (5-1).





Pour Ajaccio il n'y avait, déjà, plus rien à faire. Certes Pantaloni ne manquait de pas de revoir son schéma, mais la seconde période, moins dévastatrice, ne changeait en rien la physionomie de la partie.

Monaco, qui maîtrisait parfaitement son sujet, se contentait de gérer sa belle avance sans pour autant omettre d'aggraver la marque.

Avec le doublé de Embolo (63e et 89e), il faisait virer l'après-midi des Ajacciens en véritable calvaire.



Les Corses, désormais dans le quarteron du bas de tableau, ont une semaine pour essayer de retrouver leurs esprits et leurs qualités qui leur seront bien utiles pour essayer de faire vaciller Lyon dimanche prochain au stade François-Coty