Lübeck Air, une nouvelle compagnie dans le ciel insulaire

Stefanie Eggers, responsable marketing et communication de Lübeck Air

"Nous sommes impatients de relier le nord de l'Allemagne à la belle île de Corse. C'est un grand pas pour notre petite compagnie aérienne privée de qualité supérieure. Nous avons commencé il y a deux ans en août - durant les restrictions covid avec des itinéraires vers le sud de l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche ont suivi l'année dernière. À présent nous sommes heureux de transporter nos passagers au cœur de la mer Méditerranée " soulignait à Poretta Stefanie Eggers, responsable marketing et communication de Lübeck Air.

"Le confort de nos passagers est primordial : trajets courts à l'aéroport, peu de temps d'attente, parking devant le terminal, et avec Lübeck Air, nous volons vers Bastia avec un Embraer 190 Jet, une collation, un bagage en soute et un bagage cabine sont déjà inclus dans le prix du billet (à partir de 120 euros.)".