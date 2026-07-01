Karaté : de l'or, de l'argent... mais un sentiment de frustration pour le Karaté Biguglia

« Pour cette Coupe de France des Corporations, nous avions déplacé 13 karatékas du club encadrés par Nadine Le Van et Florian Francesconi » nous précise Sébastien Le Van, responsable du club de karaté de Biguglia. « C’était la dernière compétition nationale de la saison. Malgré la présence de 800 compétiteurs nos représentants se déplaçaient avec beaucoup d’ambitions, justifiées par les précédentes sorties nationales encourageantes mais également par une préparation très intense ».





Pari réussi pour les protégés de Seb Le Van puisque les deux seules représentantes en catégories vétérans ont décroché l'or, en vétéran 3 par Virginie Lebouyonnec et l'argent, en Vétéran 2, par Nadine Le Van. En benjamine, pour sa 1ère participation, Cerena Marchi terminait 5e. Mael Cesari perdait elle son 1er combat 4/5 en cadette sans être repêchée. « En juniors - de 53 kg, exploit pour les jumelles Maeva et Mélissa Chaubert qui se sont hissées sur le même podium, décrochant l'argent, Maeva et le bronze, Melissa » se réjouit S. Le Van. Décidément en verve, le club bigugliais obtenait une médaille d’argent en catégorie junior + 66kg grâce à Chloé Marchi. En juniors - 55kg, après avoir maitrisé 3 tours, Jean Charles Angeli montait sur la plus haute marche.







Mais alors que Paul-Louis Angelini atteignait les demi-finales, la compétition était interrompue pour des raisons de sécurité liées à la chaleur. « C’est frustrant derrière il y avait du lourd. Paul-Louis était en passe d’atteindre la finale, 4 de nos compétiteurs devaient encore combattre et le club avait inscrit en seniors 2 équipes masculines et féminines. Nul doute que d'autres médailles étaient à notre portée » soupire S. le Van. Très déçue aussi Nadine Le Van, coache nationale, par cette interruption : « C’est une grosse déception pour nos jeunes qui avaient préparé cet événement toute l'année, beaucoup de sacrifices en période d'examens de surcroit, une charge financière conséquente pour nos clubs ».

Ce dimanche le Karaté Biguglia présentait aussi plus de 40 jeunes compétiteurs à l'Open combat du Cismonte et au Challenge débutants à Bastia, à la salle Pepito Ferretti. « Nous avons obtenus de très bons résultats malgré la chaleur » explique Marine Gouardo, entraîneur, qui pointe la qualité technique de ses jeunes protégés. « Le club achèvera sa saison le 5 juillet à l'issue des passages de ceintures noires après une année exceptionnelle » conclut Sébastien Le Van.

