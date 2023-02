Karaté : Belle moisson de médailles pour le KC Borgo

Etaient réunis pour la circonstance 7 clubs de Haute-Corse soit 180 participants.

En Coupe de Haute-Corse Kumite (combat), réservée au pupilles, benjamins et poussins, sur 13 engagés le club de Charles Sampieri a remporté 11 médailles avec Pronesti Leitao Giulia, Bouchmir Harone, El Kaddouri Nada, Oulkhaid Walid, Oulkhaid Yassin, Geronimi Mathieu, Klia Ritaj, Mangin Dos Santos Sandro, El Kaddouri Karam, Marmonier Noah et Rossi Raphaël.

En championnat de Haute-Corse Kumite, (minimes, cadets, juniors et seniors) carton plein encore pour Borgo avec 4 médailles pour 4 engagés ! Au palmarès : Lenzotti Nina, El Kaddouri Adam, Linel Timeo et Sampieri cassandra.



Dans l’ Open débutants kata, le club engrange 10 médailles pour 11 engagés : Lovichi Filippi Lily, Chemin Jade, Klia Souleyman, Rossi Poucel Tara Luna, Aguillon Pasqualini Cassandra, Rossi Poucel Ghjuvan, Carrière Mathis, Dhafer Lina, Cremona Hadrien et Huiart Lurenzu. De quoi rendre fiers Alexandra et Charles Sampieri, les instructeurs de ce club phare de l’Île qui a ouvert récemment un club à Paese Novu dans les quartiers sud de Bastia.

Les 1ers et deuxièmes de cette compétition sont qualifiés pour les Coupes et Championnats de France qui auront lieu en avril.



La discipline se porte plutôt bien en Haute-Corse puisque le Comité départemental totalise 657 licenciés soit le plus grand nombre de licences de ces 26 dernières années !