Julie Cancelloni-Toledo (Corse Combat): « les sports de combat sont accessibles à tous »

Fondé en avril 2022 par Julie Cancelloni-Toledo (championne de France pieds-poings) et Jamir Uchoa Toledo (champion du monde de jiu-jitsu), Corse Combat enseigne le jiu-jitsu et le MMA à près de 160 licenciés.

Dans les locaux du club situés à Furiani, à côté de la cage, les deux coachs travaillent le physique, l’endurance et les différentes techniques de combat de leurs protégés. Depuis quelques années, les sports de combat sont revenus à la mode, explique Julie Cancelloni-Toledo: « Beaucoup viennent pour la mode, car ils ont vu les sports de combat à la télé. De nombreuses personnes qui pratiquent le MMA se sont aussi rendu compte de l’importance du jiu-jitsu, pour approfondir le travail au sol. »

Un sport complet qui n’attire pas seulement des combattants. On y vient aussi pour se construire un physique et une mentalité, raconte la coach : « Les sports de combat ont toujours attiré du monde. Les gens aiment ce côté cool des sports de combat. Ça change son physique, on gagne confiance en soi, ça régule le stress aussi. Par exemple, aujourd’hui les femmes cherchent à obtenir un côté plus physique et puis nous avons des personnes qui ont décidé de se reprendre en main. »



Rendre le MMA et les sports de combat accessibles à tous



Chez Corse Combat, on veut surtout tordre le cou à des idées reçues sur les sports de combat : « Nous ne sommes pas là pour fabriquer des combattants. Un vrai combattant n’est pas quelqu’un qui va juste casser la tête à un autre. Vous ne verrez jamais des gens qui s’insultent, on est dans le respect. On sort du tatami, on se serre la main, on discute. On fait un sport où l’on se tape dessus, mais avec respect. Sur nos réseaux sociaux, on veut montrer que ce n’est pas parce qu’on pratique des sports de combat qu’on doit être un gros violent. Le MMA, ce n’est pas seulement des personnes la tête en sang dans une cage. Ça l’est mais à un certain niveau. Des personnes veulent juste apprendre le sport ! On n’est pas là pour se faire mal ! On a des gens qui viennent et qui nous disent : “J’ai pas envie qu’on me casse le nez.” En trois ans, on n’a jamais eu un nez cassé. » argumente et rassure Julie Cancelloni.-Toledo



Car son club attire tout type de personnes, et de tout niveau : « On est une famille, on est tous ensemble, et on va s’aider. » Objectif affiché : rendre la pratique des sports de combat accessible à tous. Les membres du club ont entre 5 et 58 ans, dont beaucoup de femmes, avec des cours pour enfants, des cours mixtes mais aussi exclusivement féminins : « Nous avons des amateurs et des loisirs. Tout le monde a droit de pratiquer un sport de combat. Il ne faut pas un certain niveau en particulier. Notre travail est d’apprendre les pratiques. » explique Julie Cancelloni-Toledo. Les nombreux cours proposés permettent d’adapter les pratiques : « Le MMA, c’est le mélange de tous les arts martiaux. Au fil des entraînements, la progression va être là. Un débutant va apprendre à mettre des coups de pied et des coups de poing correctement, apprendre les premières techniques au sol et au fil du temps devenir combattant. On peut vite progresser si on est régulier. Nous avons des personnes qui sont venues simplement en loisir et qui ont beaucoup progressé en l’espace d’un an. Après, nous avons des cours pour les compétiteurs. »

Les plus expérimentés du club participent à ces compétitions et réalisent des performances sur les circuits nationaux avec plusieurs titres de champions de France dans différentes disciplines.



Un sport pour redonner confiance en soi



Au-delà des membres qui viennent pour le loisir ou pour se perfectionner en vue des compétitions, Corse Combat accueille un autre type de public : « Nous avons aussi des personnes qui viennent en raison du sentiment d’insécurité et qui veulent apprendre à se défendre » raconte Julie Cancelloni-Toledo. Pour elle, les sports de combat permettent surtout de redonner confiance à ceux qui les pratiquent : « Nous avons eu des femmes battues, qui ont besoin de reprendre confiance en elles, qui ont besoin de savoir se défendre. Mais le plus souvent, ce sont des enfants qui souffrent de harcèlement à l’école. Il ne s’agit pas de fabriquer des combattants, mais qu’ils reprennent confiance en eux, qu’ils arrêtent de se laisser faire et soient formés à comment se défendre. »



Tout au long de l’année, Corse Combat propose différents types de cours à partir de l’âge de 5 ans, des cours exclusivement féminins, et de la préparation physique. Tarifs : à partir de 40 euros par mois.