Judo Club Bastiais : une superbe 75e fin de saison

Après une remise des diplômes et des ceintures aux enfants, dans son discours, le président a évoqué avec beaucoup d’émotion le prochain 15e anniversaire du décès de l’emblématique fondateur du club Joseph Gentili. A cette occasion sera réalisé « U nostru codice murale di u judo ». S’en suivirent la présentation de l’équipe technique et la remise de cadeaux aux différents invités d’honneur >



- Jeannot Giorgi, plus ancien ceinture noire et pionnier du club,

- Werner Schwanke, premier élève de Jean Carlotti, devenu ceinture noire et qui restera à jamais le plus jeune de France à l’avoir obtenue,

- Jean-Marc Anton, qui a donné l’idée au président Carlotti de créer un dojo annexe à Lupino, aujourd’hui dojo social,

- Pierre-Antoine Luciani, premier élève au dojo de Lupino passé ceinture noire avec Maurice Massoni.





Le président a aussi présenté au public Viny Barthelat, adhérent durant plus d’une saison au JCB qui va l’aider à réaliser son périple à vélo : 1400 km, dans le grand nord. Présent aussi aux côtés de Jean Carlotti, Jade Moretto qui reprendra sa licence au club avant d’intégrer le Pôle France de Strasbourg, où elle mènera des études STAPS et un cursus BPJEPS. Le club lui a offert sa dotation de judogi JCB blanc et bleu. Le public a pu ensuite suivre de belles démonstrations des judokas. En fin de démonstrations, ce sont les médaillés aux Championnats de France FSGT, les ceintures noires et dan qui ont été applaudis chaleureusement.



Un apéritif dînatoire a clos cette belle manifestation qui a fait honneur au sport, au judo, à la jeunesse et aux bénévoles qui donnent de leur temps.