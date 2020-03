Journal du confinement, jour 9 : "​On a l’impression que les petites choses du quotidien ont plus d’importance"

Mes journées de confinement sont à peu près les mêmes. Je me lève vers 7 heures pour maintenir une vie normale (du moins pour essayer …)Il est impératif pour moi de m’habiller comme pour sortir : je ne peux pas rester toute la journée en tenue de maison, j’aurai l’impression d’être malade.Je me coiffe et me maquille, c’est mieux pour le moral.J’appelle ma famille autour de moi et mes amis pour savoir si tout va bien et s’ils n’ont besoin de rien.Ma fille fait ses cours par internet, avec plus ou moins d’assiduité. Dès qu’elle peut, elle sort sur la terrasse pour respirer un peu de liberté. Et c'est cela qui me fait de la peine. L'idée que l'insouciance de son enfance soit perturbée par ce cauchemar.Mais je prends plutôt ça avec philosophie : je me dis que le temps et de belles expériences qu'elle fera, l'aideront à oublier cela.J’ai envie et surtout besoin de ne pas me prendre la tête car je réalise qu'il faut que je profite de ce moment. Jamais dans ma vie de maman, je n’ai eu l’occasion d’être si près d'elle, de savourer tous ses réveils et ses couchers. De parler avec elle durant de longues minutes de tout, de rien … d’essayer de lui enlever un peu l’angoisse qu’elle doit ressentir face à une telle situation, de répondre à ses questions en la préservant mais sans lui cacher la vérité.Je préfère que mon enfant regarde avec moi la beauté des dauphins qui se rapprochent des côtes (sur internet bien sûr). Nous surfons ensemble sur internet et visitons les musées du monde entier.On a l’impression que les petites choses du quotidien ont plus d’importance. Avant avec le travail, l’école, la maison, on les faisait sans faire attention, sans savourer le temps. Maintenant on savoure chaque instant passé ensemble.En fait, jusqu’à présent, je ne me suis pas encore ennuyée.