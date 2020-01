Jean Dominici élu à la présidence de la nouvelle chambre régionale de commerce et d'industrie de Corse

85 % des activités, budgets et effectifs, sont liés à la gestion des concessions portuaires et aéroportuaires. Des concessions qui arrivent à échéance d’ici fin 2020. C’est à l’occasion de ce renouvèlement de concession que la Collectivité de Corse devrait entrer dans la convention. Le grand chantier en cours porte, en effet, sur la possibilité d’un changement de tutelle. La CCI, actuellement sous l’égide de l’État, pourrait devenir une entité de la Collectivité de Corse. Une convention tripartite éventuelle sur laquelle le président de l’Exécutif Gilles Simeoni est revenu ce matin.''La possibilité d’une tutelle de l’Assemblée est une évolution cohérente. Elle s’inscrit dans la logique globale de l’évolution institutionnelle et d’autonomie de la Corse dans laquelle nous avons vocation à exercer le plus de compétences possibles.'' Une intention de la majorité qui n’avait pas fait l’unanimité dans l’hémicycle lors de son évocation en octobre 2018 Un audit financier va être réalisé d’ici fin janvier. Pour la préfète de Corse, chaleureusement remercié par le président de l’Exécutif pour son soutien dans le processus de changement tutélaire, '' La volonté de l’Etat est tout d’abord de dynamiser l’économie insulaire avec une union aux bénéfices des entreprises corses.''