Jean-Antoine Ottavi, le cuisinier corse qui régale ses convives dans des lieux idylliques

Quatre cents kilos de matériel, des tables, de la vaisselle, des casseroles, deux réchauds à gaz et des mules pour tout transporter jusqu’aux Pozzi entre Ghisoni et Bastelica... C’est la première fois que Jean-Antoine Ottavi réalise une telle expédition. Le foodaddict de Ghisonaccia propose depuis 3 ans des prestations inédites en Corse, des repas en plein air dans des lieux splendides. En haut d’une montagne enneigée, au bord de la mer ou dans les vignes, l’homme de 38 ans n’a pas de limites ni de contraintes, il est seulement guidé par sa passion : la cuisine.



Très jeune, c’est avec sa grand-mère Félicie que Jean-Antoine Ottavi commence à s’intéresser aux fourneaux. Avec elle, celui-ci apprend les bases de la cuisine insulaire. En 2008, alors âgé de 24 ans, il décide de faire de sa passion son métier et se rend à Ajaccio pour suivre une formation à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Durant un an, il apprend les techniques de la cuisine professionnelle. Mais une fois diplômé, l’homme fait le choix de pas ouvrir de restaurant. Il devient agent administratif et pendant plusieurs années passe son temps libre à cuisiner tous les week-ends pour ses amis.







« Je suis un épicurien, j’aime la bonne nourriture, les bons produits alors je fais tout pour que mes proches en profite », confie-t-il. Il y a cinq ans, il organise un premier repas sur la plage entre amis. Pour eux, il ne fait pas les choses à moitié. Pas question de boire dans des gobelets en plastique. Cela donne le ton. Nappe s’accordant au paysage, verres à vin, plusieurs assiettes de différentes tailles pour accueillir des plats minutes cuisinés sur un réchaud à gaz devant les convives. Tous se croiraient presque dans un restaurant. Très appréciée, l’expérience se répète dans l’intimité jusqu’en 2019 où Jean-Antoine Ottavi poste sur les réseaux sociaux une table dressée au bord de l’eau. Les photos ne passent pas inaperçues et bientôt, il reçoit des demandes pour effectuer des prestations. Il accepte.



L’amour du produit local



Pour le trentenaire, les « Pique-niques gastronomiques » qu’il réalise désormais n’ont rien d’un concept réfléchi. « A aucun moment je n’ai pensé à en faire un produit, ce que je voulais c’est que ça soit comme pour mes amis un moment unique », assure le cuisinier. En plus d’un bon moment, Jean-Antoine Ottavi propose une cuisine 100% locale. A chaque repas, il se rapproche en moyenne de 5 producteurs des quatre coins de l’île pour cuisiner des produits d’exception. « Ce qui est motivant, c’est de participer modestement à développer son environnement socio-économique. Prendre du bœuf ou du veau d’ailleurs ça serait une hérésie. Ce n’est pas du chauvinisme, mais je veux que ma cuisine rime à quelque chose », poursuit-il.





A sa table, Jean-Antoine promet liberté et plaisir pour les quelques convives qui auront la chance de s’y assoir.