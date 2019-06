Jardins de Borgo : Encore un dépôt sauvage en plein cœur de la résidence

Les services de la communauté de communes de Marana-Golo sont rapidement intervenus pour nettoyer cet emplacement, mobilisant une nouvelle fois des moyens, humains, techniques et financiers qui pourraient servir à des actions bien plus nécessaires pour l’amélioration du cadre de vie de la communauté des communes.





Face à la recrudescence des dépôts d’ordures, la CCMG tient "à rappeler qu’il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit à côté ou au pied des conteneurs mis en place pour la collecte sélective. Nous en appelons au CIVISME de tous. Le dépôt sauvage de déchets au-delà de son interdiction est passible d’une amende. Aux abords des colonnes de tri rien ne doit être entreposé. Seuls les recyclables ont leur place dans les colonnes. Ne transformons pas les abords des points d’apport volontaire en dépôts sauvages ! Une déchetterie est ouverte sept jours sur sept et gratuite pour les usagers.

Téléphone : 04 95 34 00 14

Par ailleurs, vous pouvez contacter notre service gratuit de collecte pour l’enlèvement sur rendez-vous et à domicile de vos encombrants : 04 95 38 00 89