Intercommunalités : les enjeux du prochain mandat en débat à Calvi

Se préparer aux élections locales et aux premières échéances du futur mandat, était le thème principal de cette réunion regroupant ce mardi au complexe sportif Calvi-Balagne de nombreux responsables de communautés de communes.

Tous étaient accueillis par François-Marie Marchetti, président de la CCCB.

En 2020, les élections locales représenteront de l'affirmation du mouvement intercommunal.

Le mandat qui s'ouvrira alors sera marqué des évolutions des dernières réformes territoriales, qu'elles soient institutionnelles ou de politiques publiques.

L'intercommunalité devra confirmer son rôle premier en matière de développement économique, d'aménagements, de mobilité ou d'environnement.

Si la question de sa légitimité n'est plus posée, celle de sa lisibilité reste d'actualité, particulièrement en direction des habitants.

Cette rencontre régionale devait donc permettre de préparer au rendez-vous du prochain mandat intercommunal (répartition des sièges avant la rentrée 2019, intégration des nouvelles compétences, fiscalité...), d'anticiper les élections locale ( communication en période pré-électorale, règles de formation des listes...) et de clarifier la répartition des responsabilités entre communes et intercommunalités.

Il s'agissait en clair de partager les pratiques réussies de communautés agissant en faveur d'une meilleure visibilité et lisibilité de l'action intercommunale.

Cette réunion s'est donc ouverte à 10h15 sur cette préparation du prochain mandat communautaires et élections locales, avant de poursuivre par la gouvernance et représentations collectives.

Après une pause déjeuner, les participants devaient débattre de la réforme fiscale et d'enchaîner sur le dernier sujet communes - communauté; clarifier les responsabilité et le plus-value de chacun.

Une journée de travaux très utiles que chacun aura apprécié.



Outre François-Marie Marchetti, président de la CCCB, on notera aussi les interventions de Pierre Marcellesi, Président de la Communauté de Communes de l'Alta Rocca et de Nicolas Portier, délégué général de l'Assemblée des communautés de France