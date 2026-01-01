Intempéries : vigilance orange maintenue en Haute-Corse, le Tavignanu sous surveillance cette nuit

Météo-France maintient le département en vigilance orange pour les phénomènes de pluie-inondation et de crues jusqu’à ce mardi 20 janvier à 6 heures. Le Tavignanu fait l’objet d’une attention particulière : son tronçon aval pourrait connaître un pic de crue au cours de la nuit, entre 3 heures et 6 heures.

Depuis vingt-quatre heures, les précipitations les plus importantes se sont concentrées sur la façade sud-est de la Haute-Corse. Dans plusieurs secteurs situés au sud de Venaco, les cumuls ont dépassé 250 millimètres. Les pluies doivent se poursuivre, avec des volumes attendus pouvant atteindre 50 millimètres en Castagniccia et jusqu’à 100 millimètres dans le Fium’Orbu.

Les conséquences sur le réseau routier restent, à ce stade, limitées. Vingt interventions ont été réalisées par les services des routes de la Collectivité de Corse depuis le début de l’épisode. Ce lundi soir, la route départementale D645, dans le secteur de Ghisonaccia, demeure toutefois inondée et fermée à la circulation. Aucune intervention de sécurité civile n’a été nécessaire jusqu’à présent.





Des vagues de plus de 3 mètres

Un nouveau facteur de vigilance s’ajoute à compter de ce mardi à minuit. Le littoral oriental passera en vigilance jaune pour le risque de vague-submersion. Une forte houle, avec des vagues pouvant atteindre 3 à 3,5 mètres, est attendue. Elle pourrait provoquer des submersions ponctuelles et compliquer l’écoulement de plusieurs cours d’eau côtiers, dont le Tavignanu, la Solenzara, le Fium’Orbu, le Golu et le Bevincu.

Les autorités appellent à la prudence, en particulier durant la nuit, période jugée plus accidentogène en raison de la visibilité réduite, des chaussées glissantes et des risques d’obstacles sur les routes. Les déplacements sur les axes exposés sont déconseillés, et toute situation dangereuse doit être signalée aux services de secours.