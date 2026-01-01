Intempéries : la Haute-Corse repasse en vigilance jaune « pluie-inondation », la prudence reste de mise sur les routes

Après plusieurs jours en vigilance orange, la Haute-Corse repasse en vigilance jaune pour le paramètre « pluie-inondation » ce mardi, et ce jusqu’à 16h00. Le département demeure toutefois en vigilance jaune pour le phénomène de « vague-submersion » jusqu’à 23h59. Si une atténuation des précipitations est observée, les services de l’État précisent néanmoins que « des cumuls significatifs sont encore attendus sur l’ensemble du département, de l’ordre de 25-30 mm en plaine, 30-50 mm sur les contreforts et 70-90 mm sur les reliefs ».





Du côté des cours d’eau, la préfecture précise qu’à l’exception du Golo, la plupart des cours d’eau - Tavignano, Fium’Orbo, Fium’Alto, Solenzara - connaissent actuellement un phénomène de crue, « avec des débits parfois comparables à ceux enregistrés lors des inondations du 25 décembre 2025 ». Le pic de crue est attendu entre 9h00 et 11h00 ce matin.





Les conséquences sur le réseau routier restent limitées : à cette heure, seul l’axe RD80, situé dans le secteur de Farinole, fait l’objet d’une fermeture partielle en raison d’un éboulement, mais « les équipes d’intervention et de secours demeurent néanmoins mobilisées afin d’anticiper toute évolution de la situation et garantir la sécurité des personnes et des biens ». Par ailleurs, en raison de la montée du Tavignanu, la RT 10 en sortie d’Aleria est actuellement inondée. Une déviation est mise en place par la RT 50 puis la RD 43A et la RD 43 dans la sens Nord/Sud.



Malgré l’accalmie annoncée, les autorités appellent toutefois à la prudence et au respect des consignes de sécurité. Elles rappellent à la population de ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou exposée à la houle, de respecter les déviations mises en place, d’éviter les promenades en forêt et en bord de mer, ainsi que les sorties en montagne et en mer, de mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux dans les zones inondables, de ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages ainsi qu’à proximité des ouvrages exposés, ou encore de se tenir informé de l’état du réseau routier et de l’évolution de l’épisode.

