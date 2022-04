Intempéries : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de Talasani

La communes de Talasani a été reconnue en état de catastrophe naturelle, le 30 mars par arrêté interministériel, suite aux gros orages du 14 et 15 novembre 2021. Sur la base des rapports météorologiques, la commune a donc reçu un avis favorable pour des dossiers d’inondations et coulée de boue. "Avec la publication au journal officiel de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur du propriétaire du bien peut engager l’indemnisation du bien détérioré (dans la limite des garanties souscrites, uniquement pour les biens couverts par le contrat "dommages aux biens")." indique la préfecture de Haute-Corse qui rappelle que "les sinistrés disposent de 10 jours à compter de la date de parution de l’arrêté susvisé pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance et bénéficier du régime d’indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée."