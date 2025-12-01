Intempéries en Haute-Corse : le point après deux jours de perturbations

Les conditions météorologiques s’améliorent nettement en ce samedi matin. Quelques nuages persistent encore sur le versant Est, mais un temps beau et ensoleillé règne dans la matinée et pour les prochains jours. Le vent restera faible et les températures seront légèrement supérieures aux normales de saison, comprises entre 8 et 16°C. L’ensemble des cours d’eau est en décrue indique la préfecture de Haute-Corse.
Sur le réseau routier
Sur le réseau routier, la RD35 entre Meria et Morsiglia a été rouverte à la circulation. En revanche, plusieurs axes restent fermés en raison de dégâts ou de risques persistants.
Il s'agit de la RD82 à Oletta (réouverture prévue dimanche matin), de la RD80 à Canari, de la RD238 à Saint-Florent, de la RD38 à Poggio d’Oletta (secteur Domaine Leccia), de la RD81 au niveau du pont de l’Alisu à Saint-Florent, del a RD262 à Santu-Petru-di-Tenda, et de la RD231 sous le cimetière de Cardo.
À Bastia, le tunnel a été temporairement fermé à la circulation à la suite d’une rupture de canalisation. L’intervention des équipes d’Acqua Publica a permis un rétablissement de la situation.
Trafic ferroviaire perturbé
Le trafic ferroviaire est également perturbé. Un éboulement a entraîné l’interruption de la circulation des trains entre Corte et Vivario. Des cars de remplacement ont été mis en place pour assurer le transport des voyageurs sur ce tronçon.
Si les pluies ont cessé, les autorités appellent à la vigilance. Les secteurs ayant enregistré de forts cumuls de précipitations restent exposés à des risques d’éboulements. Il est recommandé d’éviter les voies de circulation concernées, de signaler toute situation dangereuse en contactant le 17 ou le 112, et de consulter le site inforoutes.isula.corsica avant tout déplacement.
140 agents mobilisés et une centaine d'interventions
Au total, près de 140 agents ont été mobilisés durant cet épisode, incluant les services de l’État, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le service des routes de la Collectivité de Corse. Les secours et forces de sécurité intérieure ont mené une centaine d’interventions, principalement pour des mises en sécurité, des sauvetages et la mise en place de déviations. Les équipes routières de la Collectivité de Corse ont poursuivi leurs actions tout au long de l’événement afin de rétablir la circulation sur la majorité des axes impactés.
Une mobilisation soulignée par le préfet de Haute-Corse qui appelle, dans le même temps, à faire preuve de "vigilance en particulier sur les routes."
