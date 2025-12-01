Intempéries en Haute-Corse : le point après deux jours de perturbations

Sur le réseau routier, la RD35 entre Meria et Morsiglia a été rouverte à la circulation. En revanche, plusieurs axes restent fermés en raison de dégâts ou de risques persistants.

Il s'agit de la RD82 à Oletta (réouverture prévue dimanche matin), de la RD80 à Canari, de la RD238 à Saint-Florent, de la RD38 à Poggio d’Oletta (secteur Domaine Leccia), de la RD81 au niveau du pont de l’Alisu à Saint-Florent, del a RD262 à Santu-Petru-di-Tenda, et de la RD231 sous le cimetière de Cardo.

Le trafic ferroviaire est également perturbé. Un éboulement a entraîné l’interruption de la circulation des trains entre Corte et Vivario. Des cars de remplacement ont été mis en place pour assurer le transport des voyageurs sur ce tronçon.