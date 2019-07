Intempéries : La Balagne n'a pas été épargnée lundi soir

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mardi 16 Juillet 2019 à 08:53

La Balagne n'a finalement pas été épargnée par l'épisode pluvieux . Si le tonnerre a grondé toute la journée de lundi, c'est finalement vers 23 heures que la pluie est arrivée. De fortes précipitations ont été enregistrées, nécessitant l'intervention des secours notamment pour un feu de compteur électrique, privant de courant deux établissements de plage; "Le Belgodere" et "In Casa". Un voilier s'est également détaché un peu plus tôt de ses amarres et s'est échoué à l'entrée de la plage.

A L'Ile-Rousse, les dégâts sont beaucoup plus importants dans le port où plusieurs embarcations dérivaient.

Ce matin, retour à la normale avec un magnifique soleil.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie