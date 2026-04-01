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Infractions en série : un conducteur multirécidiviste écroué en Haute-Corse


Léana Serve le Mardi 7 Avril 2026 à 16:52

Intercepté à Taglio-Isolaccio lors d’un contrôle routier mené par la brigade motorisée de Borgo, un homme a tenté de fuir avant d’être interpellé. Sans permis, alcoolisé et non assuré, il a été condamné à 16 mois de prison ferme, avec incarcération immédiate et destruction de son véhicule.



Photo : Gendarmerie de Corse
Photo : Gendarmerie de Corse

Les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo ont mené une opération de contrôle routier à Taglio-Isolaccio. Lors de cette opération, ils ont intercepté un individu initialement repéré pour usage du téléphone au volant. Au moment du contrôle, l’homme a refusé d’obtempérer, tentant de prendre la fuite avant d'être appréhendé par les militaires. L’intervention a permis de mettre en lumière une accumulation d’infractions particulièrement graves. Les vérifications ont d’abord révélé que le conducteur circulait malgré un permis de conduire annulé, en état de multirécidive. Il présentait également une alcoolémie de 0,93 mg/l d’air expiré, et les gendarmes ont également constaté un défaut d’assurance.
 

Placé en garde à vue, l’homme a rapidement été présenté devant la justice. Le tribunal a prononcé une peine de 16 mois de prison ferme, incluant la révocation de deux mois de sursis antérieur. Un mandat de dépôt a été délivré, entraînant son incarcération immédiate.
En outre, le véhicule utilisé lors des faits, qui avait été placé en fourrière, a fait l’objet d’une mesure de destruction.






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